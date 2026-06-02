Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/6: DXY ít biến động, thị trường chợ đen tiếp đà giảm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/6 trên thế giới ít biến động

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) nhích nhẹ lên mức 99,14 điểm.

Đồng USD ít biến động trong phiên vừa qua, khi các nhà đầu tư cân nhắc những bất ổn địa chính trị dai dẳng tại Trung Đông, cùng với lo ngại lạm phát ngày càng gia tăng có thể khiến lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong khi đó, thị trường tiếp tục tập trung vào các diễn biến tại Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Iran trong cuối tuần qua, nhắm vào các cơ sở phòng thủ trên không và liên quan đến máy bay không người lái, sau khi Iran bị cáo buộc đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.

Tehran đáp trả bằng cách tấn công một căn cứ không quân được lực lượng Mỹ sử dụng. Đồng thời, Israel ra lệnh điều quân tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon khi giao tranh với nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn ngày càng leo thang.

Mặc dù các báo cáo tuần trước cho thấy Washington và Tehran đang thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời và mở lại các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, và bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng vẫn cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Ở diễn biến khác, giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên 2/6. Các thành viên thị trường ngày càng chuyển sự chú ý sang rủi ro lạm phát do năng lượng gây ra, đặc biệt khi đà tăng gần đây của giá dầu củng cố kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sẽ tăng lãi suất.

Sự chú ý trong tuần này sẽ tập trung vào dữ liệu thị trường lao động Mỹ, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, để tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed. Ngoài ra, các số liệu riêng biệt từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cũng có thể cung cấp cái nhìn về hoạt động kinh doanh tổng thể.

"Nếu dữ liệu việc làm tiếp tục tích cực và áp lực giá qua các khảo sát ISM vẫn duy trì ở mức cao, thị trường có thể sẽ chuyển sang định giá một đợt tăng lãi suất đầy đủ 25 điểm cơ bản của Fed trong năm nay", các nhà phân tích của ING cho biết trong một lưu ý.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/6 trong nước nhích tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.141 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.885 - 26.395 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.932 - 26.344 VND/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên tuần trước.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 2/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.118 - 26.398 VND/USD, tăng 30 đồng cả chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.118 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.398 VND/USD, tăng 4 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.041 - 26.398 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.398 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.240 - 26.366 đồng/USD, giảm 26 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.