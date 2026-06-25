Nuôi thử nghiệm giống cá chép Hungary trên hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ-hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam

Sáng ngày 10/6/2026, tại Cảng Bích Hạ, phường Tân Hòa (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cấp cá chép giống để thực hiện mô hình nuôi thử nghiệm cá chép Hungary tại hồ Hòa Bình.

Dự và chủ trì chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

Tham dự chương trình cấp cá chép giống (cá chép Hunggary) còn có lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản; đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo UBND phường Tân Hòa, các phòng chuyên môn và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Hòa (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

Các đại biểu tham dự buổi cấp cá chép giống (giống cá chép Hungary) tại lồng bè của gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh, tại xóm Bích Trụ, phường Tân Hòa (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tổ chức thực hiện mô hình nuôi thử nghiệm cá chép Hungary tại lòng hồ thủy điện Hòa Bình.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ đã làm việc với UBND phường Tân Hòa về triển khai các nội dung của mô hình.

Các đơn vị đã tiến hành khảo sát lựa chọn hộ gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh, tại xóm Bích Trụ là thành viên Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Hòa Bình BLUE FISH tham gia thực hiện mô hình với quy mô 2.000 con cá chép Hungary, với kích cỡ cá chép giống khoảng 250-300 gram/con.

Giống cá chép Hungary khỏe mạnh, đạt tiêu chuẩn được thả nuôi tại lòng hồ Hòa Bình, địa bàn phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

Số cá chép Hungary được cấp chia làm 3 lồng nuôi, thời gian nuôi 12 tháng. Sau khi đi khảo sát địa điểm và lựa chọn hộ tham gia thực hiện, Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chỉ đạo hộ gia đình vệ sinh, khử trùng lồng bè nuôi cá theo quy định.

Giống cá chép Hungary do Viện Di truyền nông nghiệp-Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp là một trong những nguồn gen quý, giống cá chép có đầu nhỏ, tỷ lệ thịt cao và sinh trưởng nhanh, trong điều kiện bình thường, cá chép một năm tuổi đạt trong lượng từ 0,8 đến 1 kg, gấp đôi so với cá chép thông thường.

Việc đưa giống cá chép Hungary vào nuôi trồng thử nghiệm trên lòng hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng di truyền của quần thể cá chép Việt Nam, tạo cơ sở cho phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, năng suất và hiệu quả cao.

Đồng thời, mô hình kỳ vọng sẽ góp phần phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.