Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/6: Thị trường chợ đen tiếp đà giảm sâu

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/6 trên thế giới biến động hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động trong phạm vi hẹp, ở mức 99,2 điểm.

Diễn biến của đồng USD diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát sao những tín hiệu về tiến triển của một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Theo đó, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này sẽ giúp giảm áp lực đối với đồng tiền của các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ như Nhật Bản và các nước trong khu vực đồng EUR, đồng thời làm suy giảm nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang được tiến hành. Lệnh ngừng bắn được thiết lập giữa Washington và Tehran hồi tháng 4 vẫn được đánh giá là mong manh, cùng với việc ông Trump liên tục khẳng định trong những tuần gần đây rằng một thỏa thuận đang đến rất gần.

Tuy nhiên, Iran không đưa ra bình luận chính thức nào về các cuộc đàm phán.

Mặc dù lệnh ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel báo hiệu sự xuống thang phần nào trong xung đột, căng thẳng rộng hơn tại Trung Đông vẫn tiếp diễn, đặc biệt sau khi Mỹ và Iran trao đổi các cuộc không kích vào đầu tuần.

Đồng USD vẫn duy trì đà tăng khi thị trường đặt cược rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran sẽ hỗ trợ lạm phát và tạo ra triển vọng thắt chặt tiền tệ hơn đối với Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng đã tăng mạnh dựa trên nhận định này trong những tuần gần đây và vẫn ở gần mức đỉnh gần nhất vào phiên vừa qua.

Ngoài chiến tranh và lạm phát, trọng tâm trong tuần này còn là dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (nonfarm payrolls) tháng 5, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Số liệu này được kỳ vọng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lãi suất của Fed.

Dữ liệu cho thấy, thị trường toàn cầu bước vào tháng 6 trong bối cảnh đồng USD vẫn đang tìm kiếm hướng đi, dù ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục lan rộng sang hầu hết các loại tài sản.

Chỉ số đồng USD đã hạ nhiệt so với mức đỉnh hồi tháng 4 nhưng vẫn đang cố gắng duy trì gần ngưỡng 99. Điều này cho thấy đồng tiền này không còn bị dẫn dắt chủ yếu bởi kỳ vọng về Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nữa. Thay vào đó, các nhà đầu tư còn đang tính đến giá năng lượng, diễn biến địa chính trị, sự khác biệt trong chính sách của các ngân hàng trung ương, và triển vọng kinh tế toàn cầu.

Do đó, giai đoạn tích lũy hiện tại của chỉ số này đang trở nên có ý nghĩa hơn so với một giai đoạn đi ngang thông thường.

Vùng dao động từ 98,75 đến 99,35 đang định hình thành một vùng quyết định quan trọng, có thể ảnh hưởng không chỉ đến bước đi tiếp theo của đồng USD mà còn đến tâm lý nhà đầu tư đối với vàng, các đồng tiền thị trường mới nổi, cổ phiếu quốc tế, tiền điện tử và hàng hóa.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/6 trong nước nhích tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.145 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.889 - 26.399 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.934 - 26.348 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với chốt phiên tuần trước.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.092 - 26.402 VND/USD, giảm 16 đồng cả chiều mua và tăng 4 chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.122 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.402 VND/USD, tăng 4 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.402 VND/USD, tăng 25 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.402 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.235 - 26.355 đồng/USD, giảm 5 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán so với sáng qua.