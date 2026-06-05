Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/6: Thị trường chợ đen đảo chiều giảm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/6 trên thế giới rời đỉnh 2 tháng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ghi nhận biến động trong phiên vừa qua, ở mức 99,4 điểm.

Đồng USD đã suy giảm từ mức cao nhất trong hai tháng qua, khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Lebanon được thắp lại. Dẫu vậy, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường châu Á do đồng Yên Nhật vừa chạm mốc quan trọng 160 yên/USD – ngưỡng có thể kích hoạt các động thái can thiệp trực tiếp từ giới chức trách nước này.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Các chiến lược gia của Deutsche Bank nhận định, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn đã đẩy mức định giá thị trường cho việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 lên 81%, hỗ trợ chỉ số DXY.

Họ nhấn mạnh chỉ số ISM dịch vụ và số liệu việc làm ADP tăng mạnh, cùng với lãi suất hoán đổi lạm phát của Mỹ cao hơn, khi các nhà đầu tư đánh giá lại hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng mặc dù chỉ số ISM ghi nhận mức tăng đáng kể so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường trước đại dịch Covid-19.

Ở diễn biến khác, tin tức từ các cuộc đàm phán với Iran cho thấy họ vẫn chưa đưa ra phản hồi nào cho Mỹ. Thị trường sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu vào các tin tức địa chính trị, trong khi số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, năng suất và bảo hiểm thất nghiệp sẽ được công bố vào thứ Năm. Barkin, Bowman và Daly đều nằm trong danh sách các diễn biến quan trọng trước thời kỳ tạm ngừng giao dịch bắt đầu từ tối hôm nay (5/6, theo giờ địa phương).

Trước đó, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Kuwait ngày 3/6 đã làm hư hại sân bay nước này và khiến hàng chục người bị thương, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích gần eo biển Hormuz. Những diễn biến này làm phức tạp triển vọng chấm dứt xung đột với Iran bằng con đường ngoại giao, đồng thời hỗ trợ nhu cầu đối với đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia tiền tệ tại ING, nhận định: “Ở thời điểm hiện tại, rất khó để phủ nhận sức mạnh của đồng USD”. Ông cho rằng, các dữ liệu kinh tế tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì khả năng chống chịu tốt, đồng thời những nghi ngờ về triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình cũng góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/6 trong nước nhích nhẹ

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.147 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.891 - 26.402 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.938 - 26.352 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên tuần trước.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 5/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.094 - 26.404 VND/USD, tăng 2 đồng cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.124 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.404 VND/USD, tương tự cũng tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.404 VND/USD, giảm 12 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.404 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.235 - 26.335 đồng/USD, giảm 25 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.