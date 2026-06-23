Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/6: Tăng không ngừng, thị trường chợ đen giảm nhiệt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/6 trên thế giới neo cao

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dao động ở ngưỡng 101 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: tradingview.

Đồng USD đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch vừa qua sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran đạt bước tiến mới, mở đường cho việc Mỹ chính thức bãi bỏ các biện pháp trừng phạt và gia tăng kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện đang được xúc tiến. Ở chiều ngược lại, đồng bảng Anh chứng kiến những biến động dữ dội sau tuyên bố từ chức bất ngờ của Thủ tướng Keir Starmer.

Trên bình diện quốc tế, sau động thái nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama khẳng định chính phủ sẵn sàng can thiệp kịp thời trước mọi biến động tỷ giá bất thường. Dù vậy, đồng yên hiện đã đánh mất toàn bộ đà tăng từ các đợt can thiệp thị trường hồi cuối tháng 4.

Nguyên nhân chủ yếu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi định hướng chính sách, khiến giới đầu tư kỳ vọng vào các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ trong năm nay và đẩy đồng USD tăng mạnh.

Ông Marc Chandler, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Capital Markets, cảnh báo thị trường cần đề phòng khả năng BOJ tiếp tục can thiệp, đồng thời có thể xuất hiện những phát biểu mang tính phối hợp hỗ trợ từ phía Mỹ.

Cùng ngày, cả Deutsche Bank và BofA Global Research đều đồng loạt điều chỉnh dự báo theo hướng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 9; trong đó, BofA nhận định Fed có thể nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào các tháng 9, 10 và 12.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 7 đã vọt lên 38,5% so với mức chỉ 6,4% của tuần trước. Những kỳ vọng thắt chặt tiền tệ này đang trở thành bệ phóng vững chắc, tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/6 trong nước tiếp đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.189 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.932 - 26.447 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.974 - 26.392 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 23/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.098 - 26.448 VND/USD, tăng 8 đồng cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.128 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.448 VND/USD, tăng 8 đồng cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.051 - 26.448 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.448 VND/USD, không thay đổi chiều mua và tăng 8 đồng chiều bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.491 - 26.591 đồng/USD, giảm 9 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Theo các chuyên gia phân tích của Chứng khoán MB (MBS), tỷ giá USD/VND vững vàng trước nhiều thách thức khi áp lực lạm phát khiến kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất từ năm 2027 ngày càng tăng.

Áp lực lạm phát gia tăng đã giúp củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay. Theo công cụ Fedwatch của CME, hiện thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, và định giá khoảng 40,4% Fed sẽ tăng lãi suất kể từ tháng 3/2027.

Chính vì vậy, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng duy trì ổn định trong tháng 5 bất chấp áp lực từ mức thâm hụt thương mại gần 14 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm và áp lực lạm phát gia tăng, tỷ giá USD/VND.

Hiện, các chuyên gia MBS đánh giá vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới, bao gồm: Việc giá dầu thế giới dao động ở mức cao dự kiến sẽ tiếp tục là yếu tố thúc đẩy đà tăng của đồng USD, và tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND.

Thêm vào đó, đồng USD cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất, thậm chí, một số quan chức Fed đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Thặng dư thương mại thu hẹp khi mức tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Mặc dù, kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tích cực hơn từ khoảng cuối quý II khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại trong thời gian tới dự kiến sẽ khá khiêm tốn.

"Đặc biệt, khi trong ngắn hạn, việc chi phí vận chuyển tăng mạnh cộng hưởng với xu hướng giảm giá của đồng nội tệ trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh, sẽ làm gia tăng rủi ro về nhập khẩu lạm phát", các nhà phân tích MBS cho hay.

Đơn vị này cũng dự báo, tỷ giá USD/VND sẽ dao động quanh mức 26.350 – 26.700 (tương ứng với mức tăng 0,3% - 1,6% so với đầu năm) trong quý II/2026.