Đại lý thông báo tìm người trúng độc đắc 16 vé xổ số miền Nam

Chiều 25-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Cà Mau và TP Cần Thơ trúng xổ số miền Nam.

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 24-6, giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phát Tài ở xã Hóc Môn, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 783007) của vé số Cần Thơ được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Cần Thơ là đại lý vé số Hổ ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Danh Tên ở Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ và vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 314160) và giải an ủi của vé số Sóc Trăng được các đại lý xác định cũng trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi vé số Sóc Trăng là đại lý vé số Hổ ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Trong khi đó, đến chiều 25-6 vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 16 vé số Sóc Trăng. Do đó, trên Facebook của đại lý mình, đại lý vé số Hổ đã có thông báo rằng: "Giải độc đắc vé số Sóc Trăng trúng tại Cà Mau nhé cả nhà ơi. Giữ vé và gọi liền nhe nhé. Em nhận đổi thưởng giải độc đắc tận nhà".

Xổ số miền Nam chiều 25-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.