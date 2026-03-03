Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/3: Nhà đầu tư đổ xô vào USD khi xung đột tại Iran leo thang

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/3 trên thế giới tăng gần 1%

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng gần 1% trong phiên vừa qua lên 98,5 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo giới phân tích, đồng USD được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có nguy cơ lan rộng.

“Yếu tố then chốt lúc này chính là sự bất định”, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex nói và cho rằng “Cục diện cuối cùng vẫn chưa rõ ràng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong ngày thứ Hai rằng ông đã ra lệnh tấn công Iran nhằm ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này, đồng thời khẳng định sẽ theo đuổi cuộc chiến chừng nào còn cần thiết.

Những lo ngại rằng lạm phát gia tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo cũng góp phần nâng đỡ đồng USD. Khả năng cắt giảm lãi suất hiện chỉ được phản ánh đầy đủ cho đến tháng 9, muộn hơn so với kỳ vọng trước đó là tháng 7. Tuy vậy, các nhà giao dịch vẫn dự báo Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trước khi kết thúc năm nay.

Trong những ngày gần đây, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục mở rộng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Israel tấn công Lebanon để đáp trả các đòn tập kích của lực lượng Hezbollah, còn Tehran duy trì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

“Biến động mạnh nhất của đồng USD xuất hiện sau các tin tức cho thấy đã có những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở vùng Vịnh”, ông Steve Englander, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối G10 toàn cầu và chiến lược vĩ mô Bắc Mỹ tại Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York), nhận định.

Hiện, Qatar đã tạm dừng hoạt động sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong ngày thứ Hai, kéo theo các biện pháp đóng cửa phòng ngừa tại nhiều cơ sở dầu khí trên khắp Trung Đông.

Đặc biệt, đồng franc Thụy Sĩ - với vị thế là "hầm trú ẩn" an toàn tăng vọt lên mức mạnh nhất trong hơn một thập kỷ so với euro.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/3 trong nước phục hồi

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.044 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.793 - 26.298 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.837 - 26.246 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua và 7 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá USD hôm nay ngày 3/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.968 - 26.298 VND/USD, tăng 108 đồng chiều mua và 48 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.969 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.289 VND/USD, tăng 99 đồng chiều mua và 39 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.937 - 26.298 VND/USD, tăng 86 đồng chiều mua và 47 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.980 - 26.289 VND/USD, tăng 140 đồng chiều mua và 59 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.575 - 26.715 đồng/USD, tăng 12 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.