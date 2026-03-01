Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/3: Đồng loạt giảm mạnh trong tuần

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) kết thúc tuần ở mức 97,57 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Trong tuần giao dịch cuối tháng 2, đồng USD ghi nhận diễn biến tương đối trầm lắng và có phần suy yếu so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ đà tăng đáng kể so với đồng Yên Nhật.

Chỉ số DXY chủ yếu dao động trong biên độ hẹp và điều chỉnh nhẹ, phản ánh tâm lý "nghe ngóng" của các nhà đầu tư toàn cầu trước những tín hiệu chưa thực sự nhất quán về triển vọng kinh tế Mỹ và lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ở giai đoạn đầu tuần, đồng bạc xanh nhận được sự hỗ trợ từ các chỉ báo kinh tế tích cực về sản xuất và lạm phát, củng cố quan điểm rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sức chống chịu tốt và Fed chưa cần vội vàng nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, đà tăng này dần chững lại vào nửa cuối tuần khi giới đầu tư bắt đầu điều chỉnh vị thế. Điểm đáng lưu ý là ngay cả khi thị trường đã thu hẹp kỳ vọng về mức độ cắt giảm lãi suất xuống còn khoảng 55 điểm cơ bản, đồng USD vẫn không thể bứt phá mạnh mẽ mà trái lại còn chịu áp lực điều chỉnh.

Sự thận trọng của thị trường còn bắt nguồn từ những diễn biến đa chiều tại khu vực châu Âu và châu Á. Trong khi những bất ổn kinh tế tại các khu vực này thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản an toàn, chúng đồng thời tạo ra rào cản ngăn chặn sự bứt phá của đồng tiền này.

Dù lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm, nhưng mức giảm vẫn chưa đủ thuyết phục để Fed thực hiện các bước cắt giảm lãi suất quyết liệt, khiến kỳ vọng của giới đầu tư liên tục thay đổi và tạo ra các biến động ngắn hạn. Tổng hòa các yếu tố trên, giới chuyên gia nhận định đồng USD đang ở trạng thái chờ đợi những dữ liệu kinh tế then chốt và các thông điệp định hướng rõ ràng hơn từ các nhà hoạch định chính sách.

Trong ngắn hạn, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp, chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ tại Mỹ và tâm lý thận trọng bao trùm nền kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.044 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.791 - 26.296 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.842 - 26.246 VND/USD.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.820 - 26.230 VND/USD.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.850 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.230 VND/USD.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.856 - 26.256 VND/USD.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.840 - 26.230 VND/USD.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.430 - 26.550 đồng/USD, giảm 20 đồng mỗi chiều mua và bán so với sáng qua. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, tỷ giá tại thị trường tự do giảm 140 đồng chiều mua và 160 đồng chiều bán.