Giá vàng hôm nay, 23-4: Tiếp tục sụt giảm

Giá vàng hôm nay chưa dừng xu hướng đi xuống

Khoảng 6 giờ ngày 23-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.732 USD/ounce, giảm 40 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua (4.772 USD/ounce). Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời vẫn khá lớn sau giai đoạn giá vàng tăng nóng.

Trước đó, giá vàng từng phục hồi nhẹ nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi thị trường nhanh chóng chịu sức ép từ các yếu tố vĩ mô.

Giới phân tích nhận định sự mạnh lên của đồng USD là nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống, bởi kim loại quý này được định giá bằng USD nên trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao 4,28% làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ở chiều ngược lại, một số yếu tố vẫn hỗ trợ thị trường vàng. Giá dầu thô giao dịch quanh ngưỡng 92,5 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể quay trở lại. Điều này phần nào kích thích nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.