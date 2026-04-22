Chốt giá vàng hôm nay ngày 22/4 chưa ngừng giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 22/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 170 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/4, giá vàng trong nước ngày 22/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 22/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 22/4, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/4, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/4, tiếp tục giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 167 –170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167,3 – 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167 – 170 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/4 giảm với giá vàng giao ngay giảm 38 USD/ounce, xuống mức 4.744 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, lùi sâu về mốc trên 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu thế giằng co giữa vai trò trú ẩn an toàn và sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Theo phân tích của Trading Economics, giá vàng vẫn neo dưới mốc 4.800 USD/ounce khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran.

Rủi ro địa chính trị từng hỗ trợ mạnh cho vàng, nhưng nay lại làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó kéo theo khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Về dài hạn, triển vọng của vàng vẫn chưa hoàn toàn xấu đi. Nhiều tổ chức lớn như JPMorgan và Goldman Sachs vẫn duy trì cái nhìn tích cực, cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 4.000-6.300 USD/ounce đến hết năm 2026 nhờ nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và bất ổn địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng còn rung lắc mạnh khi đồng USD, lãi suất và diễn biến Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.744 USD/ounce (tương đương khoảng 150,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 22/4, giá vàng ngày 23/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.