Giá xăng dầu lại giảm, có loại hạ hơn 1.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 23/4.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng, mà chỉ trích lập với dầu diesel và dầu mazut ở mức 400 đồng/lít (kg). Liên Bộ không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại kỳ điều hành này.

Theo số liệu cập nhật ngày 23/4/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại một số quốc gia lân cận Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, về giá xăng, tại Thái Lan ở mức 34.755 đồng/lít, Campuchia 32.560 đồng/lít (đều có chính sách trợ giá của Chính phủ); Lào ở mức 45.330 đồng/lít; Trung Quốc khoảng 34.406 đồng/lít (được điều hành theo cơ chế kiểm soát giá). Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam đang ở mức 22.880 đồng/lít.

Đối với mặt hàng dầu, giá bán tại Thái Lan khoảng 34.141 đồng/lít, Campuchia 37.494 đồng/lít, Lào 54.027 đồng/lít và Trung Quốc 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu hiện ở mức 26.697 đồng/lít.

So sánh cho thấy, mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm các nước có chung đường biên giới.