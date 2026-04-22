Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/4: DXY và thị trường chợ đen đồng loạt đi lên

Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/4 trên thế giới xuất hiện nhịp giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co sáng nay, hiện tăng nhẹ lên mức 98,13 điểm khi những lo ngại gia tăng rằng một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được, đồng thời có thể kéo dài các gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Dù vậy, đây vẫn gần mức yếu nhất kể từ đầu tháng 3.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Liên quan đến xung đột Trung Đông, Iran cho biết, nước này vẫn chưa quyết định có tham gia các cuộc đàm phán hòa bình hay không? Về phía Mỹ, Phó Tổng thống J.D. Vance đã hủy chuyến đi dự kiến ​​tới Islamabad để đàm phán sau khi Tehran thông báo với Mỹ thông qua Pakistan rằng, họ sẽ không tham gia cuộc họp.

Iran cũng tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz chừng nào Hải quân Mỹ còn tiếp tục chặn bắt các tàu thuyền. Diễn biến này xuất hiện sau khi lực lượng Mỹ lên kiểm tra một tàu chở dầu lớn của Iran trên biển một ngày trước khi lệnh ngừng bắn dự kiến hết hiệu lực trong cuộc chiến.

“Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho khả năng gián đoạn kéo dài hơn tại eo biển Hormuz khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran có dấu hiệu rơi vào bế tắc”, ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại Corpay ở Toronto, nhận định.

“Hai bên vẫn còn khác biệt lớn về các điều khoản then chốt, và thời hạn ngừng bắn sẽ hết vào ngày thứ Tư”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, lưu ý rằng giới lãnh đạo Tehran đang “bị chia rẽ nghiêm trọng”. Ông nói thêm rằng, thỏa thuận ngừng bắn sẽ được duy trì cho đến khi các nhà lãnh đạo Iran đưa ra một “đề xuất thống nhất” để chấm dứt xung đột.

Hiện, sự độc lập của ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kervin Warsh với Fed đang là tâm điểm được thị trường quan tâm, đặc biệt khi Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi cắt giảm lãi suất nhiều hơn. Ông Kevin Warsh, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ nêu quan điểm, Fed phải giữ phần lớn sự độc lập trước tác động chính trị và cũng nên tập trung vào các mục tiêu chính của mình.

Bên cạnh đó, ông đã kêu gọi một “sự thay đổi chế độ” tại ngân hàng trung ương Mỹ, bao gồm cách tiếp cận mới trong kiểm soát lạm phát và cải tổ truyền thông, có thể khiến các đồng nghiệp của ông thận trọng hơn khi phát tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Đồng USD cũng được hỗ trợ trong phiên vừa qua sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh hơn dự kiến, do giá xăng tăng trong bối cảnh xung đột với Iran, kéo theo doanh thu tại các trạm xăng tăng kỷ lục, trong khi các khoản hoàn thuế cũng thúc đẩy chi tiêu ở các lĩnh vực khác.

“Dữ liệu kinh tế Mỹ đang cho thấy một câu chuyện nhất quán về sự tăng tốc khá tốt”, ông Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ tại investingLive, nhận định. “Điều này bị che mờ bởi chiến sự, nhưng về cơ bản là yếu tố hỗ trợ cho đồng USD, vì khó có khả năng thị trường sẽ quay lại kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay”.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/4 trong nước suy yếu

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.100 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên đầu tuần

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.845 - 26.355 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 22/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.097 - 26.357 VND/USD, không biến động ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.127 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, cũng chưa biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.357 VND/USD, không biến động chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.355 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và tăng 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.579 - 26.679 đồng/USD, tăng 44 đồng chiều mua và 24 đồng chiều bán so với sáng qua.