Trúng số 3 triệu USD nhưng cả năm không tới nhận

Tuy nhiên, Cơ quan xổ số Australia Lott cho biết người trúng giải vẫn chưa xuất hiện. Người này không mua vé qua tài khoản thành viên nên Lott không thể xác định danh tính. Tại bang New South Wales, người trúng số phải nhận thưởng trong vòng 6 năm tính từ ngày quay giải. Công ty Lott kêu gọi bất kỳ ai đã mua vé số Set for Life tại Nextra ở thị trấn Kiama vào ngày 30/11/2024 kiểm tra vé của mình. Dãy số trúng giải là 33, 19, 40, 29, 28, 3 và 5. "Thật không tin nổi, có người nào đó vẫn cầm tấm vé đi lại suốt 12 tháng qua mà không hay biết mình đã là triệu phú. Hãy tưởng tượng năm vừa rồi của họ đáng lẽ đã khác biệt ra sao và 20 năm tiếp sẽ thay đổi như thế nào, khi cứ nhận đều đều 13.000 USD mỗi tháng", người phát ngôn của Lott, Khat McIntyr, nói.