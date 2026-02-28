Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/2: Giảm không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/2 trên thế giới: Tăng trở lại từ tháng 10/2025

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong phiên vừa qua và giảm nhẹ về mức 97,57 điểm.

Mặc dù đồng USD giảm nhẹ nhưng vẫn đamh hướng tới mức tăng trong tháng, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng và giọng điệu diều hâu hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên. Nguồn: sbv.

Cụ thể, các nhà phân tích cho rằng, đồng USD đã được hỗ trợ bởi lo ngại rằng việc Mỹ tăng cường quân sự ở Trung Đông sẽ dẫn đến xung đột với Iran, ngay cả khi hai bên đã gặp nhau để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran.

Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán vào thứ Năm, theo lời quốc gia trung gian Oman, nhưng nhiều giờ đàm phán đã kết thúc mà không có dấu hiệu đột phá có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.

"Chúng tôi vẫn thấy bất kỳ tín hiệu leo thang nào trong căng thẳng Mỹ-Iran đều có tiềm năng tác động lớn nhất đến đồng USD ở giai đoạn này," các nhà phân tích tại ING cho biết trong một lưu ý.

Họ nói thêm, tuy nhiên, xác suất trên Polymarket về một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran trước khi kết thúc tháng 3 vẫn còn ở mức cao là 55%, và điều này đang ngăn cản thị trường theo đuổi sự mất giá của đồng USD nhiều hơn trong thời gian này.

Mặt khác, đồng bạc xanh nhận được lực đẩy sau khi dữ liệu cho thấy Chỉ số Giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng tăng 0,5% trong tháng trước. Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát trước đó dự báo PPI chỉ tăng 0,3%, sau khi đã tăng 0,5% theo số liệu tháng 12 công bố trước đó.

Ông Adam Button, Giám đốc phân tích tiền tệ tại InvestingLive, nhận định: “Thị trường đang có tâm lý bất an khá sâu sắc về lạm phát và tăng trưởng trong năm 2026... Có kỳ vọng rằng lạm phát sẽ hạ nhiệt, nhưng các con số thực tế vẫn chưa phản ánh điều đó”.

Tuy nhiên, theo ông Chris Low, Kinh tế trưởng tại FHN Financial, nếu nhìn sâu vào cấu phần bên dưới chỉ số tổng thể, vẫn xuất hiện một số tín hiệu cải thiện.

“Mức tăng PPI toàn phần thực sự gây lo ngại, nhưng áp lực chủ yếu đến từ nhóm dịch vụ thương mại - một hạng mục mà Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) lưu ý được tính toán theo phương pháp chưa phản ánh đầy đủ biến động giá thực tế theo thời gian”, ông Low viết trong báo cáo. “Ngoài yếu tố này, vẫn có bằng chứng cho thấy áp lực giá đang dịu bớt”.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/2 trong nước chỉnh mạnh

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.044 VND/USD, không biến động so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.791 - 26.296 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.842 - 26.246 VND/USD, giảm 7 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 28/2. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.820 - 26.230 VND/USD, giảm 40 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.850 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.230 VND/USD, giảm 58 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.856 - 26.256 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và chiều bán so với cập nhật lần cuối.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.840 - 26.230 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.450 - 26.570 đồng/USD, giảm 230 đồng chiều mua và giảm 150 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.