Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/2: Giảm mạnh ở cả thị trường chợ đen và ngân hàng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/2 trên thế giới nhích nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) có 2 nhịp phục hồi lên sát ngưỡng 98 điểm trong phiên vừa qua nhưng bất thành. Hiện dừng ở mức 97,7 điểm.

Đồng USD biến động khá hạn chế trong phiên vừa qua, khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng về thuế quan, tâm lý rủi ro và tình hình kinh tế.

“Bối cảnh rủi ro hiện tại vẫn tương đối hỗ trợ”, ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay ở Toronto, nhận định. “Nhưng mức độ niềm tin của nhà đầu tư đang thấp và các xu hướng định hướng rõ ràng gần như không tồn tại”.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết rằng mức thuế của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn, từ mức 10% mới được áp dụng, nhưng không nêu rõ đối tác cụ thể hay cung cấp thêm chi tiết.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên. Nguồn: investing.com.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng 6/2025, trong bối cảnh phải cân bằng giữa lạm phát còn cao và các rủi ro trên thị trường lao động, điều này càng làm gia tăng sự thiếu chắc chắn trên thị trường.

Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 2,4% trong năm nay so với 2,2% năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp có thể dao động quanh mức 4% và lạm phát giảm dần, Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ có "khả năng khiêm tốn để hạ lãi suất chính sách trong năm tới" thông qua một lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Dữ liệu công bố mới đây cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dường như vẫn ổn định trong tháng 2/2026, phản ánh thị trường lao động nhìn chung vững vàng.

Hiện, thị trường đã lùi thời điểm dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên do ông Warsh dẫn đầu, từ cuộc họp ngày 16-17/6 sang cuộc họp của Fed vào ngày 28-29/7. Mặc dù đề cử của ông chưa được chính thức trình lên Thượng viện, nhưng ông Warsh dự kiến ​​sẽ được phê chuẩn kịp thời cho cuộc họp tháng 6, khi nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell kết thúc vào tháng 5.

Triển vọng được cải thiện có thể tốt cho nền kinh tế, nhưng nó có thể khiến ông Warsh rơi vào tình thế khó xử tương tự như Powell, khi dữ liệu và các đồng nghiệp của ông kéo theo một hướng, còn Nhà Trắng lại kéo theo hướng khác.

Các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng rủi ro đồng USD tiếp tục suy yếu trong các quý tới vẫn còn hiện hữu, do “vai trò trú ẩn bị suy giảm và xu hướng phòng hộ trước rủi ro liên quan đến Mỹ tiếp diễn”.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/2 trong nước giảm không ngừng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.044 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.791 - 26.296 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.849 - 26.253 VND/USD, giảm 6 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 27/2. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.860 - 26.270 VND/USD, giảm 20 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.908 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.288 VND/USD, giảm 81 đồng chiều mua và 21 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.876 - 26.276 VND/USD, giảm 8 đồng chiều mua và giảm 27 đồng chiều bán so với cập nhật lần cuối.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.850 - 26.240 VND/USD, giảm 50 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.680 - 26.720 đồng/USD, tăng 14 đồng chiều mua và giảm 174 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.