100 tấn lươn nuôi quá lứa của nông dân Cà Mau (địa phận Bạc Liêu trước đây) mấy tháng nay chả ai hỏi mua, đến khổ!

Ngày 21/4, Phòng Kinh tế xã An Trạch, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trước đây) cho biết, chính quyền xã này đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ đầu ra cho hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân trên địa bàn xã.

Theo Phòng Kinh tế xã An Trạch, địa phương có hơn 20 hộ nuôi lươn thương phẩm, với quy mô từ 8 tấn trở lên.

Tuy nhiên, hiện tại giá mặt hàng này đang giảm mạnh, thương lái không mặn mà việc thu mua khiến hơn 100 tấn lươn nuôi bị quá lứa, không có đầu ra.

Lão nông Nguyễn Hoàng Lịnh (ngụ xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) nói rằng, gia đình đã gom hết tiền bạc hơn 400 triệu đồng đầu tư nuôi lươn.

“Trước khi đầu tư vào nghề nuôi lươn, giá mặt hàng này được thương lái thu mua hơn 80.000 đồng/kg; nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ còn từ 37.000 - 40.000 đồng, mà còn không có người mua", ông Lịnh nói và cho biết, hơn 5 tấn lươn nuôi của gia đình đã quá lứa 4 tháng qua.

Phòng Kinh tế xã An Trạch, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trước đây) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm đầu ra cho hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân trên địa bàn xã. Ảnh: An An.

Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Bằng cho biết, giá lươn nuôi đang giảm, ông gọi điện cho nhiều thương lái, nhưng không ai mua.

Để tìm đầu ra cho hơn 100 tấn lươn nuôi quá lúa của người dân trên địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ có văn bản gửi các đơn vị xã, phường, cùng các ngành chức năng của tỉnh để kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ số lươn nuôi nói trên, nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn.

Trước đó, tại TP Cần Thơ (gồm địa phận tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng trước sáp nhập, hợp nhất) cũng tồn đọng khoảng 4.000 tấn lươn nuôi quá lứa.

Đây là sản lượng lươn nuôi quá lứa lớn nhất của nông dân bị tồn đọng, chưa bán được...

Để giải quyết số lươn tồn đọng này, ông Nguyễn Văn Sử - Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ đề xuất lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kết nối các đơn vị tiêu thụ và giới thiệu cho Hội Nông dân, để giúp tiêu thụ lươn nuôi quá lứa.