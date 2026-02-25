Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/2: Tăng không ngừng, thị trường chợ đen bán ra áp sát 26.900 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/2 trên thế giới biến động nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong biên độ hẹp trong phiên vừa qua, hiện đứng mức 97,7 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD được mua vào trong phiên giao dịch thứ Ba, phục hồi sau đợt bán tháo phiên trước giữa tình trạng biến động mới về chế độ thuế quan của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump.

Tuy nhiên, triển vọng của đồng tiền Mỹ có vẻ không chắc chắn khi chế độ thuế quan mới của ông Trump bắt đầu có hiệu lực sau phán quyết của Tòa án Tối cao rằng việc ông Trump sử dụng luật khẩn cấp năm 1977 để áp đặt thuế quan đã vượt quá thẩm quyền của ông.

Ông Trump cho biết vào cuối tuần trước rằng, ông sẽ tăng thuế quan tạm thời từ 10% lên 15% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ tất cả các quốc gia sau phán quyết của Tòa án Tối cao, và điều này đã khiến nhiều quốc gia không chắc chắn về độ tin cậy của các thỏa thuận thương mại được ký kết trước phán quyết.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cảnh báo rằng các quốc gia cố gắng "chơi trò" trong việc đàm phán các thỏa thuận thương mại có thể phải đối mặt với mức thuế cao hơn, làm gia tăng lo ngại rằng căng thẳng thương mại toàn cầu có thể tăng cường trở lại.

Mặt khác, Nghị viện châu Âu đã quyết định vào thứ Hai hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ do thuế nhập khẩu mới.

Những bất ổn thương mại mới xuất hiện khi xuất hiện nghi ngờ về tính bền vững của các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo cũng như sức mạnh cơ bản của nền kinh tế Mỹ sau dữ liệu tăng trưởng yếu tuần trước.

Hiện, thị trường vẫn thận trọng, với khẩu vị rủi ro bị hạn chế bởi sự không chắc chắn về tính bền vững và phạm vi của các mức thuế nhập khẩu mới.

Phiên giao dịch hôm nay sẽ công bố số liệu việc làm ADP và chi tiết niềm tin người tiêu dùng, cũng như một số phát biểu của các quan chức Fed và sau đó là bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống ông Trump.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/2 trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.804 - 26.309 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.851 - 26.255 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 25/2.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.959 - 26.309 VND/USD, tăng 69 đồng chiều mua và 9 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.975 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.305 VND/USD, tăng 65 đồng chiều mua và 15 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.927 - 26.309 VND/USD, tăng 39 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với cập nhật lần cuối.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.010 - 26.305 VND/USD, tăng 80 đồng chiều mua và 15 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.754 - 26.894 đồng/USD, tăng 9 đồng chiều mua và 184 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính Techcombank cho biết tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh từ mức 26.300 xuống dưới 25.900, thậm chí có thời điểm giao dịch quanh vùng 25.8xx trước Tết.

Theo nhóm phân tích, diễn biến này chủ yếu đến từ chênh lệch lãi suất VND–USD chuyển sang mức dương lớn và yếu tố mùa vụ kiều hối trước Tết.

Theo ước tính của nhóm phân tích, tỷ giá có thể đã giảm sâu hơn trong nửa đầu tháng 1 nếu không chịu tác động từ thâm hụt thương mại hàng hóa ở mức hơn 3 tỷ USD trong nửa đầu tháng và gần 2 tỷ USD cho cả tháng.

Tổng hợp các phân tích trên, đồng USD được dự báo đi ngang hoặc giảm nhẹ, dù vẫn tiềm ẩn mức độ biến động cao; lãi suất USD quốc tế có xu hướng giảm theo kịch bản của chúng tôi, qua đó gia tăng chênh lệch lãi suất VND–USD theo hướng hỗ trợ VND; nhu cầu vay vốn nước ngoài gia tăng nhằm phục vụ các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Những yếu tố trên có thể góp phần hạn chế áp lực mất giá của VND. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu khi:

Thứ nhất, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị duy trì ở mức cao trong khi triển vọng xuất khẩu còn biến động, khiến cán cân thương mại hàng hóa dự báo chỉ thặng dư mỏng.

Thứ hai, căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nước ngoài, qua đó hạn chế dòng vốn FDI và FII, đồng thời làm gia tăng nhu cầu chuyển lợi nhuận về nước thay vì tái đầu tư.

Trên cơ sở đó, nhóm phân tích dự báo tỷ giá USD/VND sẽ tăng khoảng 2% trong năm 2026, với xu hướng tăng chủ đạo vào quý II–III trước khi hạ nhiệt dần trong quý IV theo yếu tố mùa vụ. Rủi ro lớn nhất đối với kịch bản này đến từ các biến động khó lường của đồng USD và lãi suất quốc tế.