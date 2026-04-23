Thẻ bài Pokemon giá hơn 16 triệu USD

Chủ nhân của tấm thẻ là Logan Paul, một diễn viên, võ sĩ đấm bốc, đô vật biểu diễn sở hữu kênh YouTube có 23,6 triệu người theo dõi. Người mua lại tấm thẻ tại phiên đấu giá là AJ Scaramucci, con trai cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, theo Tổ chức Kỷ lục Guinness.

Tổ chức Guinness cho biết thêm, Paul trước đó cũng mua tấm thẻ Pokemon nói trên trong buổi đấu giá kỷ lục vào năm 2021 với số tiền 5,28 triệu USD. Một năm sau khi mua, Paul đeo dây chuyền vàng gắn hộp nhựa đựng tấm thẻ tham gia sự kiện đấu vật WWE ở bang Texas.

Tấm thẻ mang hình Pikachu này rất được ưa chuộng bởi nó là tác phẩm của Atsuko Nishida, “mẹ đẻ” của nhân vật nổi tiếng trong Pokemon. Tấm thẻ ban đầu không được bán mà dùng làm giải thưởng trong một cuộc thi vẽ tranh năm 1998.