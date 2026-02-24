Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/2: Ngân hàng và thị trường chợ đen tăng phi mã

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/2 trên thế giới tăng nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) nhích nhẹ lên ngưỡng 97,67 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trước khi phục hồi lại, đồng USD đã suy yếu khi giới giao dịch đánh giá lại chính sách thuế quan của Mỹ, sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt trước đó. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến căng thẳng gia tăng với Iran, trong bối cảnh Tehran đang tiến hành đàm phán với Hoa Kỳ về một thỏa thuận hạt nhân.

Các thẩm phán đã giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, cho rằng việc ông Trump viện dẫn đạo luật tình trạng khẩn cấp năm 1977 để áp thuế đã vượt quá thẩm quyền được trao. Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ tìm kiếm những biện pháp thay thế nhằm tiếp tục triển khai các khoản thuế này.

“Vấn đề lớn nhất hiện nay là sự bất định. Và cách thị trường đang chiết khấu mức độ bất định đó cũng phần nào khó đoán định”, bà Sarah Ying, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại CIBC Capital Markets ở Toronto, nhận định.

“Trên thị trường đang tồn tại một cuộc tranh luận lớn về việc liệu các mức thuế quan cao hơn sẽ có lợi hay bất lợi cho đồng USD. Và thực tế có thể lập luận theo cả hai chiều”, bà Ying cho biết.

Theo bà, các biện pháp thuế quan mạnh tay hơn có thể đẩy lạm phát gia tăng và làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, mặt khác, sự bất định gia tăng cũng làm dấy lên nguy cơ “phi đô la hóa”, yếu tố có thể gây sức ép tiêu cực lên đồng tiền này.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cũng cho biết, ông để ngỏ khả năng duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong cuộc họp tháng 3, nếu các dữ liệu việc làm công bố trong tháng 2 cho thấy thị trường lao động Mỹ đã “chuyển sang trạng thái vững chắc hơn” sau một năm 2025 suy yếu.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/2 trong nước nhích nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.053 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.800 - 26.305 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.849 - 26.253 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.890 - 26.300 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.910 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.290 VND/USD, tăng 110 đồng chiều mua và 120 đồng chiều bán so với trước kỳ nghỉ lễ.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.888 - 26.305 VND/USD, tăng 150 đồng chiều mua và 103 đồng chiều bán so với cập nhật lần cuối.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.930 - 26.290 VND/USD, tăng 170 đồng chiều mua và 140 đồng chiều bán so với phiên trước Tết.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.745 - 26.710 đồng/USD, tăng 175 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên sáng qua.