Giá vàng hôm nay 26/2 mới nhất: Quay đầu giảm mạnh, cảnh tượng trái ngược ở phố vàng Hà Nội

Hôm nay, ngày 26/2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng – ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm, mặc dù giá vàng thế giới tăng hàng chục USD so với chốt phiên hôm qua.

Ghi nhận của phóng viên trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào trưa ngày 26/2, hàng nghìn người đã “đổ về” các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vàng.

Trước cửa các cửa hàng kinh doanh vàng, hàng chục nhân viên mặc quần áo đóng giả Thần Tài đứng mời khách.

Nhiều cửa hàng còn chuẩn bị trống hội và múa lân để chào đón khách hàng đến mua vàng trong ngày này khiến cả dãy phố trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt hiếm thấy.

Mặc dù thời tiết hôm nay có mưa nhỏ nhưng hàng trăm người vẫn ngồi thành hàng chờ vào mua vàng trong ngày vía Thần Tài để lấy may.

Bên trong cửa hàng cũng đông không kém.

Tại cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải, ngoài vàng nhẫn, linh vật ngựa hay vàng trang sức, nhiều người còn khá thích thú khi đặt mua bộ tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai bản 0,1 chỉ và 1 chỉ.

Để phục vụ tối đa khách mua vàng trong ngày này, cửa hàng đã sắp xếp hàng chục quầy thu ngân, tiếp đón khách hàng.

Do lượng khách quá đông, đến khoảng 11h30, cửa hàng thông báo hết vàng nhẫn 0,5 chỉ, khách hàng vui lòng đặt mua các sản phẩm khác.

Một cửa hàng vàng lớn khác ở Hà Nội hôm nay cho khách hàng mua thỏa thích, không giới hạn số lượng vàng tích trữ, thay vì giới hạn số lượng như những ngày trước đây.

Càng về giữa trưa, lượng khách đến mua vàng ngày một đông. Trong đó, niều người là nhân viên văn phòng, tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi mua vàng. Cửa hàng chuẩn bị sẵn bánh, sữa, kẹo, khoai lang cho khách ăn cho đỡ đói.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa ra xếp hàng mua vàng, chị Thu (Hà Nội) cho biết, khoảng hơn chục năm nay, ngày vía Thần Tài năm nào chị cũng xếp hàng mua vàng lấy may.

“Không biết may hay không nhưng mua được là được, cảm giác vui lắm. Một chỉ năm ngoái tôi mua khoảng 8,4 triệu, giờ lên gần 18,5 triệu rồi, lãi cả chục triệu là may rồi còn gì”, chị Thu cười nói.

Theo quan sát, trước một cửa hàng lớn trên phố này có tổng cộng 12 hàng ghế, mỗi hàng từ 5-10 người ngồi. Khi nhân viên gọi đến hàng nào, hàng đó sẽ vào giao dịch. Đến 12 giờ trưa đã có 63 hàng được xếp trong buổi sáng 26/2.

Tuy nhiên, khách hàng chỉ tập trung đông ở các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu.

Ngược lại, các cửa hàng nhỏ lẻ khác trên dãy phố này khá thưa vắng.

Một số cửa hàng có những lúc không có một bóng khách nào vào mua bán. Thậm chí, nhân viên đông hơn khách tạo ra cảnh tượng trái ngược trên phố vàng trong ngày vía Thần Tài năm nay.

Lúc 14h ngày 26/2, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 182-185 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng nhẫn cũng được các đơn vị điều chỉnh giảm từ 300-800 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, tùy thương hiệu.

Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long của đơn vị này ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Riêng Doji điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn thêm 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua khi niêm yết giá vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng ở mức 182,4-185,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 5.184,4 USD/ounce, tăng 20,3 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 164,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20-21 triệu đồng/lượng.