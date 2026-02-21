Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/2: Giằng co sau thông tin thuế quan

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/2 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong phiên vừa qua, hiện ở mức 97,7 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên vừa qua. Nguồn: investing.com.

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch vừa qua, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế diện rộng của Tổng thống Donald Trump. Trong phán quyết do Chánh án John Roberts chấp bút, các thẩm phán đã giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới, cho rằng việc Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa sử dụng đạo luật năm 1977 này đã vượt quá thẩm quyền của ông.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng với tốc độ thường niên 1,4% trong quý trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 3% mà các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng con số này chịu tác động tiêu cực từ việc chính phủ đóng cửa.

Ông Trump cho biết trong một cuộc họp báo sau phán quyết của tòa án rằng ông sẽ ký một sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, đồng thời khởi xướng thêm một số cuộc điều tra khác. Phán quyết của tòa án cũng không đề cập đến vấn đề chính phủ hoàn trả các khoản thuế đã bị bác bỏ, một vấn đề mà ông Trump cho rằng có thể mất nhiều năm kiện tụng.

Các nhà phân tích của Wells Fargo nhận định trong một báo cáo rằng phán quyết này là “một yếu tố tiêu cực nhỏ đối với USD, có lẽ chưa đủ để thay đổi bức tranh cơ bản vốn vẫn ủng hộ xu hướng nắm giữ USD trong ngắn hạn”.

Mặt khác, dữ liệu công bố mới nhất cùng với phán quyết về thuế quan đã phần nào làm giảm kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Sáu đã giảm xuống 53,8% từ mức 58,6% của ngày hôm trước.

Nhìn chung, đồng USD mạnh lên trong tuần này một phần do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran. Ông Trump cho biết vào thứ Sáu rằng ông đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran nhưng không đưa ra thêm chi tiết, trong khi Ngoại trưởng Iran nói rằng ông kỳ vọng sẽ có một dự thảo đề xuất phản hồi trong vài ngày tới, sau các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần này.

Một khảo sát doanh nghiệp cho thấy hoạt động kinh tế khu vực đồng EUR trong tháng này tăng tốc nhanh hơn dự báo, khi lĩnh vực sản xuất quay trở lại tăng trưởng lần đầu tiên kể từ tháng 10-2025, dù khu vực dịch vụ, vốn chiếm ưu thế, tăng nhẹ thấp hơn kỳ vọng.

Đồng bảng Anh tăng 0,16%, lên 1,3484 USD nhưng vẫn giảm khoảng 1,2% trong cả tuần, mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1-2025. Theo số liệu chính thức, doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 1 tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 4 năm.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,06%, lên 155,08 và tăng 1,6% trong tuần, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 10. Dữ liệu của Nhật Bản cho thấy lạm phát cơ bản hằng năm của nước này đạt 2,0% trong tháng 1, mức thấp nhất trong hai năm.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/2 trong nước bình ổn dịp Tết Nguyên đán

Hôm nay (21/2) là ngày mồng 5 Tết Bính Ngọ, thị trường chính thức ngừng giao dịch do đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.300 - 26.350 đồng/USD, đi ngang so với phiên sáng qua.