Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/2: Thị trường chợ đen tăng vọt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/2 trên thế giới giảm 0,4%

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần rơi về ngưỡng 97,3 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên vừa qua. Nguồn: investing.com.

Trong tuần này, đồng USD được các nhà phân tích đánh giá thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Do đó, xu hướng chủ đạo của đồng USD được dự báo là điều chỉnh nhẹ hoặc đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các tín hiệu chính sách và dữ liệu kinh tế mới.

Cụ thể, về mặt tâm lý, các khảo sát thị trường gần đây cho thấy một bộ phận lớn các nhà đầu tư và quỹ quản lý tài sản quốc tế vẫn giữ quan điểm thận trọng, thậm chí bi quan, đối với triển vọng trung hạn của USD.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại về tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài của Mỹ, áp lực nợ công gia tăng và những bất ổn chính sách có thể ảnh hưởng đến niềm tin dài hạn đối với đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục là nhân tố then chốt chi phối diễn biến của USD trong tuần này. Mặc dù trong ngắn hạn, Fed vẫn duy trì lập trường thận trọng và phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế, song xu hướng chung của thị trường vẫn nghiêng về khả năng cơ quan này sẽ từng bước nới lỏng chính sách trong năm 2026 nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Nếu lãi suất Mỹ không còn duy trì ở mức cao trong thời gian dài, có thể làm thu hẹp chênh lệch lợi suất giữa USD và các đồng tiền chủ chốt khác, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong thời gian tới được dự báo sẽ tạo ra những nhịp biến động đáng chú ý cho USD. Những báo cáo liên quan đến thị trường lao động, lạm phát và hoạt động tiêu dùng sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao để đánh giá sức khỏe thực sự của nền kinh tế Mỹ.

Trong kịch bản các số liệu này không vượt kỳ vọng, hoặc phát đi tín hiệu tăng trưởng chậm lại, đồng USD nhiều khả năng sẽ chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó. Ngược lại, nếu dữ liệu bất ngờ tích cực, USD có thể nhận được sự hỗ trợ nhất thời, song khả năng bứt phá mạnh vẫn được đánh giá là không cao.

Tựu chung lại, diễn biến của USD trong tuần này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn, mà còn được xem là phép thử quan trọng đối với triển vọng của đồng bạc xanh trong giai đoạn tiếp theo của năm 2026.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/2 trong nước

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.760 - 26.170 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước đó.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.790 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.170 VND/USD, không biến động cả hai chiều mua và chiều bán so với trước kỳ nghỉ lễ.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.738 - 26.702 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 20 đồng chiều bán so với cập nhật lần cuối.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.760 - 26.150 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên trước Tết.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.570 - 26.710 đồng/USD, tăng 270 đồng chiều mua và 360 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.