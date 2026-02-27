Giá xăng dầu hôm nay 27/2: Đồng loạt bật tăng

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 27/2, giá dầu thô bật tăng trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 27/2: Bật tăng trở lại

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 65,46 USD/thùng, tăng 0,038 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,06% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 71,88 USD/thùng, nhích tăng 0,26 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,26% về giá so với ngày hôm qua.

Tính đến ngày hôm nay 27/2, bình quân giá dầu thô tháng 2 tăng 4,9% so với giá bình quân tháng trước.

Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 3,6% đến trên 6,9%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã phục hồi 2% lên trên 72 USD/thùng vào thứ Năm, đảo ngược mức giảm gần 3% trước đó, sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran sẽ không cho phép uranium làm giàu rời khỏi nước này.

Những bình luận này làm nổi bật căng thẳng trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran đang diễn ra tại Geneva, chỉ vài ngày trước thời hạn chót mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho một thỏa thuận, làm dấy lên lo ngại rằng sự đổ vỡ có thể làm gián đoạn nguồn cung từ nhà sản xuất OPEC này. Giá dầu đã giảm trước đó sau khi các nhà trung gian Oman mô tả các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng, mặc dù các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ vẫn đang chịu ảnh hưởng giữa kỳ vọng về tình trạng dư cung toàn cầu và rủi ro gia tăng ở Trung Đông. Trong khi đó, xuất khẩu của Ả Rập Xê Út đang tiến gần mức cao nhất trong ba năm, và dòng chảy từ Iraq, Kuwait và UAE cũng đã tăng lên. Thị trường hiện đang chờ đợi cuộc họp OPEC+ vào Chủ nhật, nơi việc tăng sản lượng khiêm tốn cho tháng Tư đang được xem xét..

Giá xăng dầu hôm nay 27/2: Xăng dầu trong nước đồng loạt bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay 27/2 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 26/2, theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng mạnh.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.279 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S duy nhất giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Về cơ sở giá, Bộ Công Thương khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).