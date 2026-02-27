Giá vàng hôm nay 27-2 tiếp tục sụt giảm

Giá vàng hôm nay hạ nhiệt

Khoảng 6 giờ ngày 27-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.185 USD/ounce, giảm 21 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.206 USD/ounce.

Hoạt động chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn vẫn là nguyên nhân chính làm giá vàng hôm nay đi xuống.

Trên các thị trường khác, chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 97,78 điểm, góp phần tạo áp lực lên giá vàng – tài sản thường biến động ngược chiều với đồng bạc xanh. Đồng thời, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,05%, phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tác động đến xu hướng giá vàng hôm nay.

Trước đó, tại Việt Nam, vào cuối ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), giá vàng miếng SJC cũng điều chỉnh giảm theo đà thế giới, với mức niêm yết mua vào - bán ra quanh 181 - 184 triệu đồng/lượng (giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với ngày trước). Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 19-20 triệu đồng/lượng (tính theo quy đổi).

Giới phân tích nhận định đà giảm hiện tại của giá vàng thế giới mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng kỷ lục trước đó, trong khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho vàng – như nhu cầu dự trữ từ ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới và diễn biến chỉ số đô la để đánh giá xu hướng tiếp theo.