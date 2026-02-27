Anh nông dân Đắk Lắk kể chuyện thu tiền tỷ từ điện mặt trời mái nhà

Từ rẫy cà phê cằn cỗi thành trang trại chăn nuôi kết hợp điện mặt trời

Từ vườn sầu riêng chỉ tay về phía khu chăn nuôi với 4 dãy chuồng thẳng tắp, anh Nguyễn Văn Đức ở thôn Tân Thành, xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk), nói: “Toàn bộ đều là chuồng lạnh chăn nuôi gà thịt thương phẩm, quạt chạy liên tục suốt ngày đêm. Trên mái nhà, những tấm pin năng lượng mặt trời màu xanh phủ kín”.

Đây chính là mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp điện mặt trời mái nhà mà anh Đức đã dốc hết vốn liếng của gia đình để đầu tư cách đây 7 năm.

Anh kể, khu vực trang trại này vốn trước đây đều là những rẫy cà phê già cằn cỗi. Khi đó, giá cà phê rẻ bèo, người dân không còn mặn mà chăm sóc, bỏ vườn tược hoang tàn.

Trang trại chăn nuôi gà liên kết của anh Đức thu lãi tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: MH/NTNN

Bấy giờ, anh có công việc ổn định với thu nhập vài chục triệu mỗi tháng. Thế nhưng, nhìn thấy tài nguyên đất bị lãng phí, anh quyết định gom hết tiền của trong nhà đi mua lại các rẫy cà phê của bà con. Mỗi lúc mua 1-2ha và đến nay trang trại của anh rộng khoảng 8ha để nuôi gà và trồng sầu riêng.

“Khi mua thửa đất đầu tiên, tôi đã nhắm ngay đến mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp điện mặt trời”, anh chia sẻ. Theo đó, anh lựa chọn nuôi gà lông màu liên kết vì vốn đầu tư cho con gà nhỏ hơn con lợn, vốn quay vòng cũng nhanh.

Hơn nữa, khi nuôi liên kết, doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp con giống, quy trình nuôi, thức ăn… Anh chỉ việc bỏ công, vận hành trang trại.

Trong suốt quá trình chăn nuôi, cán bộ kỹ thuật, bác sĩ thú y của doanh nghiệp luôn theo sát hướng dẫn cặn kẽ, giúp anh nắm rõ quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Nhờ vậy, lứa gà 14.000 con đầu tiên nuôi thử nghiệm phát triển tốt. Khi gà được xuất chuồng, công ty bao tiêu toàn bộ đầu ra. Anh nhận về khoản tiền công 7.000-8.000 đồng/kg gà thịt.

Thành công ngay lứa đầu tiên, anh mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi với hệ thống quạt làm mát khổng lồ cùng những dãy máng ăn, máng uống hoàn toàn tự động. Do đó, một dãy chuồng anh chỉ cần một lao động vận hành.

Hiện, trang trại của anh Đức nuôi hai giống gà được thị trường rất ưa chuộng là Japfa Mía và Japfa Chọi. Mỗi lứa anh thả nuôi 72.000 con. Sau khoảng thời gian chăm sóc từ 90-100 ngày, gà đạt trọng lượng trung bình 2-2,5kg/con sẽ xuất bán toàn bộ cho công ty liên kết.

“Bình quân mỗi lứa như vậy tôi thu về khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí hao hụt chuồng trại, chi trả nhân công, anh lãi khoảng 600 triệu đồng”, anh Đức nhẩm tính. Một năm anh nuôi được 3 lứa nên số tiền kiếm được lên tới gần 2 tỷ đồng.

Có những thời điểm chăn nuôi gà cũng rất khó khăn. Ví như hồi dịch Covid-19 bùng phát, các nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể đều đóng cửa, đầu ra của con gà thành ra cũng ách tắc.

Anh nhớ hồi đó gà quá lứa mà mãi không bán được, thậm chí gà thịt còn đẻ trứng luôn trong chuồng. Điều đáng lo hơn, gà đến lứa xuất chuồng rồi sẽ chậm phát triển, trong khi thức ăn vẫn “ngốn” rất nhiều nên càng nuôi lâu sẽ càng lỗ nặng hơn. Cũng may, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời, trang trại của anh vượt qua được đợt khủng hoảng dịch bệnh mà không bị thua lỗ.

Hệ thống điện mặt trời phủ kín trên mái nhà khu vực chuồng trại chăn nuôi gà. Ảnh: MH/NTNN

Có doanh thu vài tỷ đồng trên mái nhà

Ngoài gà, tại trang trại của anh Đức năm vừa qua còn thu hoạch được 100 tấn sầu riêng bán với giá dao động từ 30.000-40.000 đồng/kg, ước doanh thu từ trái cây đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Song, khoản thu mà anh tự hào nhất đến từ điện mặt trời mái nhà. Anh Đức thừa nhận, ở thời điểm cuối năm 2019, đầu 2020 mà chọn đầu tư vài chục tỷ đồng vào điện mặt trời mái nhà là “làm liều”.

Cũng may, năm 2020 khi Chính phủ có chính sách khuyến khích các địa phương phát triển điện mặt trời mái nhà, anh đã chớp được thời cơ. Hệ thống điện mặt trời hoàn thành, anh tận dụng được toàn bộ không gian trên mái nhà chuồng trại để khai thác nguồn tài nguyên vô tận. Từ đó, tạo ra nguồn điện sạch phục vụ cho chính trang trại của mình và ký được hợp đồng bán điện dư thừa lên lưới.

Anh Đức cho hay, trước kia, mỗi tháng anh phải chi khoảng 60 triệu đồng tiền điện do hệ thống chuồng nuôi gà đều là kiểu chuồng lạnh. Sau khi có nguồn điện mặt trời mái nhà, hóa đơn tiền điện giảm một nửa, chỉ hết 30 triệu đồng/tháng.

Anh Đức cũng có nguồn thu lớn từ sầu riêng. Ảnh: MH/NTNN

Hơn nữa, công suất điện mái nhà anh lắp đặt lên tới 2,4 MW. Trang trại chăn nuôi của anh ban ngày dùng lượng điện rất nhỏ, nên phần lớn điện dư thừa anh bán lên lưới điện. Bình quân mỗi tháng anh thu khoảng 600 triệu đồng từ nguồn điện mặt trời mái nhà.

Thế nhưng, để có được nguồn thu như vậy, anh Đức phải đầu tư hơn 30 tỷ đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Trong đó, 70% vốn đầu tư anh vay ngân hàng.

Theo đó, ngân hàng sẽ tự động trừ khoản nợ cố định 400 triệu đồng/tháng, phần 200 triệu đồng còn lại anh được giữ. Tức, mỗi năm anh đút túi thêm 1,2 tỷ đồng từ điện mặt trời mái nhà.

"Đến nay, nợ vay ngân hàng đã trả gần xong. Sau khi trả hết nợ, toàn bộ tiền bán điện mặt trời có thể “đút túi” và đây sẽ trở thành nguồn thu nhập khủng và cực kỳ ổn định với một trang trại chăn nuôi", anh Đức cho hay.