Xếp hàng từ 3 giờ sáng mua vàng Thần Tài, nhiều người lãi đậm sau một năm

Từ khoảng 3h sáng, khu vực phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn, đã rực sáng ánh đèn và đông nghịt người xếp hàng chờ mua vàng dịp vía Thần Tài.

Dù trời còn tối và mưa lạnh, dòng người vẫn kiên nhẫn đứng thành hàng dài trên vỉa hè. Không ít người cho biết năm nào cũng có mặt từ rất sớm để “lấy lộc đầu năm”, có người đã duy trì thói quen này gần chục năm.

Khác với những năm trước, khi hình ảnh khách hàng cầm theo những xấp tiền mặt dày để thanh toán trở nên quen thuộc, ngày vía Thần Tài năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong phương thức giao dịch.

Theo quy định mới, các giao dịch vàng có giá trị trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản. Khách hàng kể cả người cao tuổi đã chủ động sử dụng điện thoại có ứng dụng ngân hàng để thanh toán ngay tại quầy.

Nhiều khách hàng xếp hàng mua vàng từ sáng sớm. Ảnh: D.A

Lượng khách tập trung đông chủ yếu tại một số thương hiệu vàng lớn. Trong khi đó nhiều cửa hàng vàng khác khá vắng khách, không xảy ra tình trạng xếp hàng kéo dài. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều cửa hàng vàng mở cửa sớm hơn thường lệ và không áp dụng giới hạn số lượng vàng bán ra như ngày thường.

Lúc 6h30, giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 999,9 được niêm yết ở mức 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Lãi đậm sau 1 năm

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng và thiết lập những mốc cao mới, không ít người từng chen chân xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần Tài các năm trước nay lãi đậm. Từ những khoản mua vài chỉ đến vài lượng với tâm lý cầu may đầu năm, nhiều người bất ngờ khi giá trị số vàng nắm giữ đã tăng mạnh chỉ sau 1-2 năm.

Giá vàng nhẫn SJC dịp vía Thần Tài ghi nhận xu hướng tăng mạnh qua các năm, đặc biệt trong giai đoạn gần đây. Từ mức 37,2 triệu đồng/lượng năm 2018, giá gần như đi ngang năm 2019 trước khi bước vào chu kỳ tăng rõ rệt từ năm 2020. Đến năm 2024, vàng nhẫn SJC đạt 64,7 triệu đồng/lượng, sau đó bứt phá lên 89,8 triệu đồng vào năm 2025.

Tính đến ngày 26/2/2026, giá đã vọt lên 185 triệu đồng/lượng, cao gấp gần 5 lần so với năm 2018 và tăng hơn 95 triệu đồng chỉ sau một năm, cho thấy tốc độ tăng giá ngày càng mạnh.

Những khách hàng đầu tiên giao dịch vàng. Ảnh: D.A

Chị Trần Thị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết thường mua vàng mỗi dịp vía Thần Tài. Chị quan niệm đây là cách mở hàng tài chính cho cả năm, vừa tích sản định kỳ. Điều khiến chị bất ngờ khoản đầu tư sinh lời lớn gần gấp đôi.

Dịp vía Thần Tài 2025, chị Lan mua 5 chỉ vàng với giá khoảng 90 triệu đồng/lượng, tổng số tiền khoảng 45 triệu đồng. Nếu bán ra theo giá mua vào 182 triệu đồng/lượng ngày 26/2, 5 chỉ vàng của chị Lan hiện có giá trị khoảng 91 triệu đồng.

So với số vốn ban đầu, khoản lãi tạm tính lên tới hơn 46 triệu đồng chỉ sau hơn một năm. Nếu tính theo giá bán ra 185 triệu đồng/lượng, giá trị thị trường của số vàng này thậm chí hơn 92 triệu đồng.

Theo chị Lan, điều quan trọng nhất trong đầu tư không phải là khả năng “đoán trúng” xu hướng tăng giá của thị trường, mà là sự kiên định với chiến lược phân bổ tài sản đã đặt ra từ đầu.

Chị cho rằng việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài thực chất là cách để duy trì thói quen tích lũy đều đặn mỗi năm. Nếu giá vàng tăng là lợi thế, còn trong trường hợp thị trường điều chỉnh, khoản vàng nắm giữ vẫn được xem là tài sản tích lũy dài hạn, phục vụ mục tiêu bảo toàn giá trị thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.