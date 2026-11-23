Hôm 23/11, Nvidia cho biết Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã nhất trí bỏ phiếu phục chức cho ông Jensen Huang sau “một loạt cuộc thảo luận và gặp gỡ” với vị lãnh đạo này. HĐQT cũng cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và tin tưởng rằng việc ông Huang trở lại vị trí CEO không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31%. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh trong phiên 23/11, khi các nhà đầu tư hoan nghênh quyết định của HĐQT Nvidia. Đây là cú phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo dữ dội kéo dài trước đó, khi dòng tiền mua vào quay trở lại trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,5%, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 1.200 điểm, tương đương 2,5%, qua đó phục hồi sau tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ đợt bán tháo liên quan đến đại dịch Covid-19 năm 2020. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh 7%.

Trước đó, ông Huang đã từ chức CEO hồi đầu tháng này sau hàng loạt thông tin gây chấn động về những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có mối quan hệ với một phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Trong nhiều tuần sau khi ông Huang rời vị trí CEO, HĐQT Nvidia liên tục khẳng định không xem xét khả năng đưa ông trở lại điều hành công ty.

Hôm 23/11, Nvidia cho biết Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã nhất trí bỏ phiếu phục chức cho ông Jensen Huang.

“Tôi rất vinh dự khi được trở lại Nvidia và lãnh đạo một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Tôi đảm nhận trách nhiệm này với sự khiêm nhường sâu sắc và cam kết mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cảm ơn HĐQT Nvidia vì đã đặt niềm tin và cân nhắc thận trọng trong suốt quá trình vừa qua”, ông Huang tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/11 đã hoan nghênh quyết định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO Nvidia. Trong một bài đăng trên mạng xã hội cá nhân, ông Trump cho rằng HĐQT công ty đã đưa ra “quyết định đúng đắn và phù hợp” khi phục chức cho vị lãnh đạo này.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ cần sự lãnh đạo của ông Huang để “đảm bảo thành công và thịnh vượng không chỉ cho công ty mà còn cho cả nền kinh tế Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng chính phủ nước này “không có lý do gì để tin rằng” việc ông Huang trở lại Nvidia sẽ gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia. Đồng thời, ông khẳng định chính phủ Mỹ “không có bằng chứng cho thấy ông Huang đã tham gia vào bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào”.

“Về phương diện cá nhân, tôi đã có cơ hội hiểu biết về Jensen. Ông ấy là một người yêu nước vĩ đại và là tài sản quý giá của quốc gia”, ông Trump viết.

Việc ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ giới chính trị, các nhà lãnh đạo công nghệ và cộng đồng nhà đầu tư, cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của nhà đồng sáng lập đối với tập đoàn chip hàng đầu thế giới.

Trước khi quyết định được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những người công khai ủng hộ khả năng ông Huang trở lại điều hành Nvidia. Ông Trump cho rằng vị lãnh đạo này đã “học được một bài học lớn” và khẳng định sẽ không phản đối nếu HĐQT quyết định phục chức cho ông.

Trái lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng kêu gọi Nvidia tiến hành cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo, đồng thời cho rằng CEO tiếp theo nên là người bên ngoài công ty. Sự khác biệt trong quan điểm giữa hai quan chức cho thấy tương lai lãnh đạo Nvidia đã trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm ở cấp chính quyền Mỹ.

Trong giới công nghệ, nhiều nhân vật có ảnh hưởng cũng lên tiếng ủng hộ ông Huang. Elon Musk công khai ký tên vào chiến dịch trực tuyến mang tên “Stand with Jensen”, kêu gọi HĐQT Nvidia đưa nhà đồng sáng lập trở lại trong khi cuộc điều tra độc lập vẫn tiếp tục. Chiến dịch này thu hút hơn 180.000 chữ ký, với sự tham gia của nhiều nhân viên, cổ đông và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ. CEO Epic Games Tim Sweeney cũng đăng thông điệp kêu gọi “cứu Jensen”.

Trong khi đó, CEO OpenAI Sam Altman bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông Huang, gọi ông là một người hùng trong mắt mình, nhưng thận trọng cho rằng chưa có đủ thông tin để đánh giá liệu ông có nên trở lại vị trí CEO hay không.

Đáng chú ý, lập trường của HĐQT Nvidia cũng thay đổi nhanh chóng. Ngày 17/11, Chủ tịch HĐQT Harvey C. Jones từng khẳng định công ty không xem xét phục chức cho ông Huang, sau khi đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông.

Tuy nhiên, đến ngày 23/11, HĐQT lại nhất trí bỏ phiếu đưa ông trở lại sau một loạt cuộc thảo luận và gặp gỡ. Ông Jones cho biết HĐQT tin tưởng ông Huang là người phù hợp nhất để lãnh đạo Nvidia, đồng thời khẳng định đã tham vấn các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và không nhận thấy rủi ro an ninh quốc gia từ quyết định này.

Theo CNBC