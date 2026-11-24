Ngày 23/11, thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, mới đây lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố phát hiện xe tải chở 525kg xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ đang lưu thông trên đường.

Cụ thể, vào lúc 20h30 ngày 16/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường thôn 1 (xã Quảng Hà), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, phát hiện xe ô tô tải BKS 29D - 017.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Lái xe cùng số xúc xích không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 35 thùng xúc xích, mỗi thùng nặng 15kg, với tổng số lượng là 525kg.

Qua xác minh, danh tính lái xe được xác định là anh N.T.D (SN 1991, trú tại xã Quảng Hà, TP Quảng Ninh). Khi Tổ công tác kiểm tra, tài xế không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số xúc xích nói trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ tang vật vi phạm cho Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp nhận xác minh xử lý theo quy định.