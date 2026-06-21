Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/6: DXY chạm đỉnh 1 năm, thị trường chợ đen bất động

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/6 trên thế giới dao động trong biên độ hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở mức 100,76 điểm, tương ứng mức tăng 1,22% theo tuần.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Nhìn lại đầu tuần, đồng USD mở đầu tuần suy yếu quanh ngưỡng 99 điểm, sau khi một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu cùng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống.

Tại thời điểm đó, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Vùng Vịnh đã đón nhận tín hiệu hạ nhiệt tích cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bước đi này mở ra triển vọng giảm bớt rủi ro địa chính trị, từ đó làm suy giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là đồng USD.

Đồng bạc xanh biến động trong biên độ hẹp trong phiên ngày 17/6, khi các nhà giao dịch tiếp tục cân nhắc thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng. Trong đó, tâm điểm thị trường là sự quan tâm, lo ngại rằng tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thể đưa ra lập trường cứng rắn hơn trong cuộc họp chính sách đầu tiên của mình.

Mặc dù giá dầu giảm đã phần nào xoa dịu những lo ngại về lạm phát, nhưng lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu và thị trường lao động tiếp tục cho thấy sự ổn định. Điều này tạo điều kiện cho Fed duy trì lập trường chính sách thắt chặt. Do đó, các nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn loại bỏ khuynh hướng nới lỏng được nêu trong tuyên bố trước đó của họ.

Đến ngày 18/6, sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành - đồng USD chạm đỉnh 1 năm. Đồng thời, tuyên bố sau cuộc họp của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm một lần vào cuối năm nay, trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát ngày càng gia tăng.

Diễn biến này kéo đồng yên Nhật xuống mức thấp nhất trong hai năm và buộc các quan chức Nhật Bản phải lên tiếng cảnh báo. Biểu đồ chấm (Dot Plot) cập nhật cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Gần một nửa số thành viên ban điều hành hiện nghiêng về kịch bản thắt chặt tiền tệ thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trong năm nay, trước áp lực lạm phát tăng quật khởi. Mặc dù tân Chủ tịch Fed vẫn giữ vị thế trung lập và chưa đưa ra các tín hiệu điều hướng thị trường cụ thể, tâm lý thị trường đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ.

Theo đó, đồng USD duy trì được đà tăng và hướng đến mức bứt phá hơn 1% trong tuần, áp đảo các đồng tiền trong rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng ING, nhận định rằng đồng USD sẽ tiếp tục nhận được lực đỡ vững chắc trong ngắn hạn nhờ tâm lý lạc quan hậu cuộc họp Fed. Thị trường nhiều khả năng sẽ bắt đầu phản ánh kỳ vọng về hai đợt tăng lãi suất từ nay đến tháng 12, nếu các chỉ số kinh tế sắp công bố của Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng kỳ nghỉ lễ tại Mỹ đang làm giảm tính thanh khoản của thị trường. Đây vốn là điều kiện lý tưởng mà giới chức Nhật Bản thường tận dụng trong quá khứ để tiến hành các chiến dịch can thiệp tỷ giá.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/6 trong nước tăng 16 đồng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.181 VND/USD, tăng 16 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.972 - 26.390 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.090 - 26.440 VND/USD, không biến động cả hai chiều so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.120 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.440 VND/USD, cũng không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.049 - 26.440 VND/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.440 VND/USD, không thay đổi so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.