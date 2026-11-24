Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định 417 về quản lý hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo đó, hàng nhập khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử được miễn thuế nhập khẩu nếu trị giá hải quan của từng đơn hàng không quá 1 triệu đồng. Tổng trị giá hàng được miễn thuế tối đa 48 triệu đồng mỗi năm cho mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng. Thuế giá trị gia tăng và các sắc thuế khác vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước khi Nghị định mới được ban hành, cơ quan quản lý chưa có quy định về chính sách thuế với hàng nhập qua thương mại điện tử. Vì vậy, những hàng hóa này có giá trị dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu (không miễn thuế VAT). Còn hàng không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh (tức mua qua thương mại điện tử) không được áp dụng định mức miễn thuế này.

Khi dự thảo được lấy ý kiến năm 2025, Bộ Công Thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từng đề nghị thu thuế nhập khẩu cả với đơn hàng giá trị nhỏ. Bộ Công Thương lo ngại hàng giá rẻ, kém chất lượng tràn vào thị trường. VCCI cho rằng phần lớn đơn hàng trực tuyến có giá trị thấp, nên việc miễn thuế có thể khiến hàng sản xuất trong nước chịu bất lợi khi cạnh tranh.

Bộ Tài chính giữ đề xuất vì cho rằng cơ chế này tương đồng với quy định miễn thuế nhập khẩu với hàng giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo cơ quan này, hạn mức 48 triệu đồng mỗi năm giúp người mua thuận tiện khi đặt hàng lẻ từ nước ngoài, đồng thời hạn chế nhập khẩu ồ ạt hàng giá rẻ.

Shipper chờ khách nhận hàng tại phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, tháng 2/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Nghị định chia hàng xuất, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm hàng không thuộc diện phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện hoặc kiểm tra chuyên ngành. Hàng chịu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc tự vệ cùng các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 2 và làm thủ tục theo quy định.

Với nhóm 1, người khai gửi tờ khai điện tử chậm nhất hai giờ trước khi phương tiện xuất cảnh với hàng xuất khẩu. Với hàng nhập khẩu, tờ khai có thể được gửi trước khi hàng đến cửa khẩu hoặc trong vòng 30 ngày từ ngày hàng đến.

Hệ thống hải quan tự động đối chiếu thông tin trên tờ khai với dữ liệu dân cư, doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu của ngành. Tờ khai đáp ứng yêu cầu được cấp số đăng ký, sau đó hệ thống đối chiếu với thông tin đơn hàng và vận chuyển để phân luồng. Nếu phải kiểm tra thực tế, hải quan chủ yếu dùng máy soi và kiểm tra trực tiếp khi kết quả soi có dấu hiệu vi phạm.

Người khai được chọn đơn vị hải quan làm thủ tục xuất khẩu. Với hàng nhập khẩu, đơn vị quản lý điểm tập kết, kiểm tra tập trung tiếp nhận hàng gửi qua bưu chính, chuyển phát nhanh. Hàng nhập từ kho ngoại quan làm thủ tục tại đơn vị quản lý kho. Các lô hàng còn lại làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu.

Hàng nhóm 2 làm thủ tục trên hệ thống hải quan điện tử theo quy trình chung. Tùy mặt hàng, người khai phải nộp hoặc xuất trình thêm chứng từ như giấy phép xuất, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ xuất xứ.