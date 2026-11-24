5 thói quen âm thầm “ngốn điện” trong gia đình
Có lẽ ai cũng có lần thắc mắc vì sao tiền điện tháng này lại cao hơn tháng trước, dù các thiết bị trong nhà vẫn được sử dụng như bình thường. Thực tế, nguyên nhân đôi khi không nằm ở số lượng thiết bị mà ở những thói quen nhỏ trong quá trình sử dụng.
Bình nóng lạnh có công suất rất lớn, "ngốn" rất nhiều điện năng nên để tiết kiệm điện, gia đình bạn phải chú ý tới những mẹo dưới đây.
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])
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