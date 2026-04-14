Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/4: Thị trường chợ đen lao dốc

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/4 trên thế giới hạ nhiệt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 98,1 điểm.

Một cuộc khảo sát toàn cầu mới của Bank of America (BofA) cho thấy các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về tính bền vững của đà tăng giá gần đây của đồng USD, coi đây là phản ứng ngắn hạn trước căng thẳng địa chính trị hơn là một xu hướng lâu dài.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 3-9/4 với 30 nhà quản lý quỹ toàn cầu quản lý 341 tỷ USD tài sản. Kết quả, mặc dù các nhà đầu tư vội vàng đóng các vị thế bán khống đồng USD sau khi xung đột Iran bùng nổ, họ vẫn chưa chuyển sang lạc quan hoàn toàn với đồng tiền này.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Bất chấp sự hỗ trợ tạm thời từ rủi ro địa chính trị, hầu hết người được hỏi kỳ vọng đồng USD sẽ suy yếu theo thời gian. Mối lo ngại về tăng trưởng đang vượt qua nỗi sợ lạm phát và các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có nhiều khả năng sẽ áp dụng lập trường ôn hòa hơn trong tương lai.

Ngoài ra, hơn một nửa số người được hỏi xác định các rủi ro như chính sách tiền tệ nới lỏng và các mối đe dọa đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương là những yếu tố có thể kích hoạt đà suy yếu thêm của đồng USD.

Cuộc khảo sát nhấn mạnh sự đồng thuận ngày càng tăng rằng lãi suất đã chạm đỉnh. Đa số các nhà đầu tư không kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất nhiều hơn mức thị trường hiện đang định giá.

Thay vào đó, giao dịch "long rates" (đặt cược vào lợi suất giảm) đã nổi lên như giao dịch có mức độ tin tưởng cao nhất cho năm 2026, đặc biệt là ở đầu ngắn của đường cong lợi suất. Điều này phản ánh kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế chậm lại và khả năng nới lỏng tiền tệ phía trước.

Xung đột Iran vẫn là yếu tố chính định hình hành vi của nhà đầu tư. Trong khi nhiều người được hỏi kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc sớm nhất vào tháng 4, ít hơn một phần ba dự đoán sẽ có sự trở lại hoàn toàn bình thường của dòng vận chuyển qua eo biển Hormuz vào giữa năm.

Trong khi đó, kỳ vọng về giải pháp cho cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn ở mức thấp, với hầu hết các nhà đầu tư không thấy dấu hiệu kết thúc trong thời gian tới.

Bank of America cũng cho biết giá dầu được kỳ vọng sẽ ổn định trong khoảng 90-99 USD mỗi thùng trong ba đến sáu tháng tới, theo cuộc khảo sát. Ngược lại, tâm lý đối với vàng lạc quan hơn, với hầu hết người được hỏi dự báo giá sẽ quay trở lại khoảng 5.000-5.500 USD.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.106 VND/USD, không biến động so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.851 - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.901 - 26.311 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 14/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.111 - 26.361 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.131 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.361 VND/USD, tương tự không biến động ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.075 - 26.361 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.361 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.670 - 26.790 đồng/USD, giảm 40 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với sáng qua.