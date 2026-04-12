Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/4: Thế giới "bốc hơi" 1,4%, thị trường chợ đen lặng sóng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/4 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần giảm 1,42% về ngưỡng 98,44 điểm.

Tuần qua, thị trường chứng kiến sự điều chỉnh rõ nét của đồng bạc xanh dưới tác động từ các điểm nóng địa chính trị và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ số DXY đã lùi về quanh ngưỡng 98,70 điểm sau khi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố. Dù hạ nhiệt so với đỉnh ngắn hạn, dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn đang "neo" ở mức cao và có xu hướng kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do chi phí năng lượng leo thang trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua.

Mở cửa tuần giao dịch, đồng bạc xanh duy trì trạng thái thận trọng sau chuỗi biến động mạnh trước đó. Thị trường rơi vào trạng thái "chờ đợi và quan sát" khi mọi ánh nhìn đổ dồn về khu vực Trung Đông. Những diễn biến khó lường trong tam giác ngoại giao Mỹ - Israel - Iran đã khiến giới đầu tư giữ sự dè dặt.

Tuy nhiên, đến phiên ngày 9/4 ghi nhận một cú đảo chiều ngoạn mục khi chỉ số DXY lao dốc xuống mức thấp nhất trong một tháng. Thị trường phản ứng tích cực trước thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran. Việc hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị đã giải tỏa áp lực tâm lý, khiến nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn sụt giảm nhanh chóng.

Sau cú sốc giảm sâu, đồng USD bước vào giai đoạn đi ngang trong biên độ hẹp vào ngày 10/4. Dù đà giảm đã chững lại, nhưng đồng tiền này vẫn thiếu đi "cú hích" cần thiết để lấy lại vị thế. Sự thận trọng vẫn là gam màu chủ đạo khi giới đầu tư hoài nghi về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn. Song song đó, những đồn đoán về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu trở lại bàn cân, khiến thị trường giao dịch cầm chừng.

Khép lại tuần giao dịch, xu hướng suy yếu của USD vẫn tiếp diễn. Chỉ số đo lường sức mạnh đồng bạc xanh duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu tuần. Nguyên nhân cốt lõi vẫn là sự lắng dịu của các điểm nóng địa chính trị, làm xói mòn động lực tăng trưởng của đồng tiền này. Thị trường lúc này bắt đầu chuyển dịch sự tập trung sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô cốt lõi của Mỹ như báo cáo lạm phát và các phát biểu từ quan chức Fed để định hình xu hướng mới.

Giới phân tích nhận định, bên cạnh yếu tố chính trị, tâm lý thị trường và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là hai trụ cột quan trọng, tạo nên thế giằng co phức tạp trên thị trường ngoại hối.

Trong ngắn hạn, chừng nào các biến số tại Trung Đông còn chưa định hình rõ ràng, đồng USD được dự báo sẽ còn tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.105 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.360 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.900 - 26.310 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.360 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.130 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.360 VND/USD, đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.360 VND/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.360 VND/USD, đứng yên so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.668 - 26.788 đồng/USD, không biến động cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, giá mua vào giảm 30 đồng và bán ra giảm 60 đồng.