Giá xăng dầu giảm, giá vé xe khách và đường sắt có giảm?

Kê khai giá vé xe, cước vận tải theo quy định của Luật Giá

Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, taxi, dịch vụ bến xe, trạm dừng nghỉ trên địa bàn điều chỉnh giá cước, giá vé xe khách theo giá xăng dầu.

Theo đó, các doanh nghiệp vận tải khi kê khai giá vé, cước vận tải phải tuân thủ quy định của Luật Giá 2023 và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí cấu thành giá cước vận tải.

Các đơn vị cũng có trách nhiệm niêm yết, công khai thông tin và bán đúng mức giá đã niêm yết.

Hành khách tại bến xe Nước Ngầm.

Sở Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý. Các đơn vị cần phối hợp trao đổi thông tin về mức giá kê khai trên cùng tuyến vận tải cố định nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hai đầu tuyến.

Doanh nghiệp vận tải tối ưu phương án tổ chức hoạt động, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng dầu biến động.

Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cần được đẩy mạnh, từng bước chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch để giảm phụ thuộc vào giá xăng dầu.

Trước động thái của Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá cước vận tải theo giá xăng dầu, nhiều hành khách bày tỏ sự đồng tình về việc điều chỉnh giá cước vận tải theo biến động giá xăng dầu là hợp lý.

Theo Anh Nguyễn Đức Anh (BLV pickleball) cho biết: "Giá xăng dầu tăng cao đã kéo theo chi phí đi lại tăng cao ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của tôi".

"Việc Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giảm giá vé xe, cước vận tải giúp giảm áp lực chi tiêu, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển liên tỉnh như tôi giảm bớt đi "gánh nặng" chi phí", anh Đức Anh chia sẻ.

Nhà xe Sao việt.

Doanh nghiệp tính toán điều chỉnh cước vận tải

Tại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Vận tải Thọ Lam đã hạ giá vé xe buýt với mức giảm từ 2.000 đến 11.000 đồng tùy cự ly. Đáng chú ý, các chặng dài trên 65km đã giảm từ 70.000 đồng xuống còn 59.000 đồng mỗi lượt.

Thông tin về việc điều chỉnh giá cước vận tải, ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát (điều hành hãng xe Sao Việt) cho biết, giá xăng dầu là mối lo lớn với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Giá cước vận tải sẽ được điều chỉnh theo giá xăng dầu. Mặc dù, giá xăng dầu có biến động trong thời gian qua, nhưng đơn vị vẫn duy trì mức giá ổn định, vì vậy, giá xăng dầu có giảm, giá vé vẫn giữ nguyên.

"Việc điều chỉnh giá vé không phải doanh nghiệp tự quyết mà phải thực hiện nhiều thủ tục tuân thủ quy định của Luật Giá năm 2023 và các văn bản hướng dẫn. Trước hết phải kê khai chi phí cấu thành giá vé xe, sau đó, trình cơ quan thuế, Sở Tài chính xem xét, phê duyệt. Quá trình này đòi hỏi thời gian và quy trình chặt chẽ", ông Bằng cho biết.

Tương tự, ông Phạm Xuân Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hoàng Công cho hay, thời gian qua, mặc dù, giá xăng dầu có biến động, nhưng đơn vị vẫn duy trì mức giá cước vận tải ổn định để đảm bảo quyền lợi của hành khách. Cùng đó, đơn vị tìm các phương án ứng phó phù hợp với biến động giá xăng dầu.

Ông Hoàng cho hay: "Những ngày gần đây, nhờ vào các chính sách quyết liệt, kịp thời từ Chính phủ đã giúp giá xăng dầu "hạ nhiệt", nhờ đó, doanh nghiệp vận tải đã bớt đi "gánh nặng".

Theo ông Hoàng, việc điều chỉnh giá cước vận tải, giá vé xe khách mất thời gian vì cần lên phương án giá điều chỉnh, gửi đề xuất đến cơ quan quản lý, thông báo cho các phương tiện tập trung để kiểm định và dán niêm yết bảng giá mới.

Hiện nay, từ 0h ngày 10/4, Tổng công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam đã điều chỉnh giá vé tàu khách và cước vận chuyển hàng hóa đồng loạt giảm 5%.

Đại diện Tổng công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam cho biết, việc giảm giá vé là nỗ lực quan trọng của ngành đường sắt nhằm hỗ trợ người dân và các đơn vị kinh doanh trong bối cảnh giá xăng dầu, nhiên liệu biến động mạnh.