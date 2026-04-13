Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/4: Thị trường chợ đen tăng vọt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/4 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở mức 98,8 điểm..

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tuần này, đồng USD được dự báo sẽ duy trì biến động quanh các trục xoay địa chính trị và kỳ vọng lãi suất từ Fed. Với tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng, triển vọng của đồng bạc xanh phụ thuộc chặt chẽ vào kết quả đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Theo giối phân tích, một thỏa thuận thành công có thể kích hoạt làn sóng rút vốn khỏi các tài sản an toàn, đẩy USD vào xu hướng giảm. Trái lại, rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ là động lực để dòng vốn ngoại tệ chảy ngược vào đồng tiền này.

Trong kịch bản lệnh ngừng bắn được duy trì ổn định và hoạt động vận tải dầu mỏ qua eo biển Hormuz thông suốt sẽ là "cú hích" quan trọng cho tâm lý ưa thích rủi ro. Khi đó, nhóm đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng (AUD, NZD) và ngoại tệ tại các thị trường mới nổi dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ, tạo sức ép giảm lên USD.

Ngược lại, mọi sự gián đoạn trong lưu thông hàng hải sẽ lập tức kích hoạt nhu cầu trú ẩn, giúp USD bật tăng.

Bên cạnh địa chính trị, quỹ đạo của USD còn phụ thuộc vào các tín hiệu từ Fed. Sau báo cáo lạm phát tháng 3 nóng hơn dự kiến, thị trường đã tiết chế kỳ vọng về việc sớm nới lỏng chính sách. Đồng USD có thể duy trì sức mạnh nếu doanh số bán lẻ và thị trường lao động tới đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn "kiên cường". Ngược lại, nếu dữ liệu hạ nhiệt, áp lực giảm sẽ đè nặng lên đồng bạc xanh khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất quay trở lại.

Trong khi EUR và GBP có dư địa tăng trưởng nhờ tâm lý rủi ro cải thiện, đồng JPY vẫn chịu áp lực do chênh lệch lãi suất sâu sắc với Mỹ, bất chấp rủi ro can thiệp tỷ giá từ Tokyo. Tại khu vực châu Á, đồng CNY đứng trước cơ hội ổn định khi các chỉ số sản xuất cho thấy dấu hiệu thoát khỏi áp lực giảm phát.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/4 trong nước nhích nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.106 VND/USD, tăng 1 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.851 - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.900 - 26.310 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 13/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.101 - 26.361 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.131 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.361 VND/USD, tương tự tăng 1 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.361 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.361 VND/USD, đứng yên chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.710 - 26.850 đồng/USD, tăng 32 đồng chiều mua và 62 đồng chiều bán so với sáng qua.