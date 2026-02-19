Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/2: Tăng phiên thứ 3 liên tiếp, điểm mặt những yếu tố tác động trong ngắn hạn

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/2 trên thế giới tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) leo dốc trong phiên vừa qua, hiện ở mức 97,6 điểm - ghi nhận phiên thứ ba tăng liên tiếp.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên sau khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố, trong khi đồng EUR trượt giá sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Christine Lagarde có kế hoạch từ chức sớm.

Theo Financial Times, bà Lagarde dự định rời nhiệm sở trước thời hạn, trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới, nhằm tạo điều kiện cho Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron tham gia lựa chọn người kế nhiệm bà. Tuy nhiên, ECB cho biết bà Lagarde vẫn chưa đưa ra quyết định về thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, còn thành viên Ban điều hành Piero Cipollone nói rằng ông “không có thông tin gì” về việc từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

“Thị trường tiền tệ chủ yếu sẽ chú ý tới dữ liệu ngắn hạn và triển vọng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, vì vậy thông tin về bà Lagarde có thể sẽ không tạo ra biến động lớn”, ông James Lord, Giám đốc toàn cầu mảng chiến lược ngoại hối và thị trường mới nổi tại Morgan Stanley, cho biết.

Đồng USD mạnh lên sau khi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tích cực hơn dự kiến, nhiều khả năng được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ Thương mại Mỹ cho biết đơn đặt hàng tư liệu sản xuất phi quốc phòng, không bao gồm máy bay, một chỉ báo quan trọng về chi tiêu của doanh nghiệp, đã tăng 0,6%, cao hơn mức dự báo 0,4% trong khảo sát của Reuters.

Ngoài ra, Fed cho biết sản lượng ngành chế tạo tăng 0,6% trong tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2/2025, sau khi đi ngang trong tháng 12, vượt dự báo 0,4%.

Biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách gần như đồng thuận giữ nguyên lãi suất, nhưng vẫn còn chia rẽ về các bước đi tiếp theo. Một số người để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn cao, trong khi những người khác sẵn sàng cắt giảm lãi suất nếu lạm phát hạ nhiệt.

Giới đầu tư cũng tiếp tục theo dõi tình hình địa chính trị, khi Iran và Mỹ đạt được sự hiểu biết về các “nguyên tắc chỉ đạo” chính trong vòng đàm phán gián tiếp thứ hai liên quan tới tranh chấp hạt nhân.

Trên thị trường quốc tế, đồng bảng Anh giảm 0,52%, xuống 1,3499 USD sau khi số liệu chính thức cho thấy lạm phát tiêu dùng hằng năm của Anh giảm xuống 3,0% trong tháng 1, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của Reuters, từ mức 3,4% của tháng 12.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,98%, lên 154,78 USD. Chính quyền Chính quyền Trump công bố ba dự án trị giá 36 tỷ USD do Nhật Bản tài trợ, là phần đầu trong gói khoảng 550 tỷ USD mà Tokyo cam kết triển khai nhằm giảm thuế quan của Mỹ.

Ở các thị trường khác, đồng đô la New Zealand (kiwi) giảm 1,39% so với USD, xuống 0,5961 USD, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 19-9, sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,25% trong cuộc họp đầu tiên do Thống đốc Anna Breman chủ trì, đồng thời cho biết chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ duy trì nới lỏng trong một thời gian.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/2 trong nước bình ổn dịp Tết Nguyên đán

Hôm nay (19/2) là ngày mồng 3 Tết Bính Ngọ, thị trường chính thức ngừng giao dịch do đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.300 - 26.350 đồng/USD, đi ngang so với phiên sáng qua..