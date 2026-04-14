Giá vàng hôm nay 14/4: Tăng 'bốc đầu' hơn 100 USD/ounce

Giá vàng tăng mạnh khi những lo ngại về lạm phát và bất ổn địa chính trị quay trở lại. Nguyên nhân chính đến từ việc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua không đạt được kết quả, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng.

Dù lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn được duy trì nhưng tình hình được đánh giá là rất mong manh. Mỹ đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran. Tehran bác bỏ các hạn chế này và đe dọa các tuyến vận tải tại Vịnh Ba Tư. Những diễn biến này khiến rủi ro địa chính trị gia tăng đáng kể.

Căng thẳng leo thang đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai Mỹ đồng loạt giảm, khiến tâm lý lo ngại lan rộng.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng khi thông tin về xung đột Trung Đông liên tục thay đổi. Việc thiếu vắng xu hướng rõ ràng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong các quyết định giao dịch.

Giá vàng tăng mạnh trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Theo Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, khi căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất thấp hơn trong tương lai có phần gia tăng và đồng USD chịu áp lực giảm, điều này đã giúp giá vàng được hỗ trợ tốt.

"Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các yếu tố tiền tệ như lạm phát sẽ quay lại chi phối thị trường. Trường hợp xung đột leo thang, vai trò công cụ trú ẩn của vàng càng được nhấn mạnh", Adrian Day - Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management nêu quan điểm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.763 USD/ounce, tăng 111 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã đạt gần 4.857 USD vào giữa tuần trước (trên thị trường giao ngay), mức cao nhất kể từ ngày 18/3. Nếu giá vàng vượt qua mức 4.900 USD/ounce sẽ giúp cải thiện tín hiệu kỹ thuật và có thể báo hiệu việc kiểm tra lại mức 5.000 USD/ounce. Đây là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của kim loại quý này.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong quý II trước khi phục hồi vào nửa cuối năm. “Nếu Fed tránh được việc tăng lãi suất, chúng tôi cho rằng vàng có thể bật tăng trở lại. Đồng thời, nếu xung đột được giải quyết, điều này cũng sẽ hỗ trợ thị trường”, Morgan Stanley nhận định.