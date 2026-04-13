Giá vàng bạc giảm mạnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 168,2 - 171,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 169,3 - 171,3 triệu đồng/lượng…

Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn bằng vàng miếng ở mức 171,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.714 USD/ounce, giảm 34 USD so với sáng qua.

Thị trường bạc cũng trong xu hướng giảm theo vàng. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý có giá 76 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng mai; bạc Ancarat 75 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 74 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.851 - 26.361 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.900 - 26.310 đồng/USD.

Tại Vietcombank giá USD niêm yết ở mức 26.101 - 26.361 đồng/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.710 - 26.850 đồng/USD, tăng 32 đồng chiều mua và 62 đồng chiều bán so với sáng qua.