Giá xăng dầu hôm nay 24/4: Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng do các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ bị đình trệ và những hạn chế thương mại tiếp tục được áp dụng qua eo biển Hormuz.

Theo các chuyên gia, thị trường dầu đang bị chi phối bởi các thông tin trái chiều, khi vừa có tín hiệu gia hạn ngừng bắn, vừa xuất hiện những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ.

Mặc dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước được gia hạn theo yêu cầu của nhà trung gian hòa giải Pakistan nhưng Iran và Mỹ vẫn đang hạn chế việc vận tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Cùng với đó, giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh khi thị trường phản ứng với dữ liệu tồn kho tại Mỹ, trong đó lượng xăng và các sản phẩm chưng cất giảm sâu hơn nhiều so với dự báo.

Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô tăng 1,9 triệu thùng, lên 465,7 triệu thùng.

Ngược lại, tồn kho xăng giảm mạnh 4,6 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm 1,5 triệu thùng mà giới phân tích dự báo. Tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống 108,1 triệu thùng, vượt dự báo giảm 2,5 triệu thùng.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục gia tăng áp lực lên giá dầu, khi eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu - trở nên bất ổn.

Ngày 22/4, ít nhất 3 tàu container bị tấn công bằng súng tại khu vực này. Truyền thông Iran cho biết, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ 2 tàu với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải và đưa về lãnh hải nước này.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng không có tiến triển. Cuộc gặp dự kiến tại Pakistan đã không diễn ra do cả hai bên đều vắng mặt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ trích quỹ ở mức 400 đồng/lít,kg đối với dầu diesel và dầu mazut.