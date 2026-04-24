Giá ớt bất ngờ lao dốc mạnh

Những ngày này, các cánh đồng ớt tại xã Hoa Lộc bước vào chính vụ, trải dài một màu đỏ rực. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh mùa màng bội thu là tâm trạng kém phấn khởi của người trồng. Giá giảm sâu khiến nông dân không còn mặn mà thu hoạch, nhiều hộ chỉ hái cầm chừng.

Nông dân Thanh Hóa buồn bã vì giá ớt giảm sâu.

Gia đình ông Mai Thanh Dân (SN 1954, thôn 5, xã Hoa Lộc) trồng hơn 2 sào ớt vụ Đông. Gắn bó với cây trồng này nhiều năm, ông cho biết chưa từng chứng kiến mức giá xuống thấp như hiện tại.

“Sau Tết Nguyên đán, ớt bán được 30.000 - 60.000 đồng/kg nên ai cũng kỳ vọng vụ này có lãi. Nhưng khi vào chính vụ, thương lái chỉ mua với giá 7.000 - 10.000 đồng/kg. Với mức giá này, thu hoạch chỉ đủ trả tiền công, coi như không có thu nhập”, ông Dân nói.

Theo người dân địa phương, cùng thời điểm năm ngoái, dù giá có giảm nhưng vẫn giữ ở mức khoảng 20.000 đồng/kg, người trồng còn có lãi. Trong khi đó, năm nay phần lớn các hộ chỉ hòa vốn, thậm chí thua lỗ do chi phí phân bón, công chăm sóc tăng cao.

Ớt chín đỏ ruộng nhưng giá thấp khiến nông dân thấp thỏm.

"Năm nay ớt sai quả, năng suất cao nhưng giá lại thấp khiến người trồng không khỏi lo lắng. Nếu bán cả cuống thì chỉ được 7.000 đồng/kg, còn bỏ cuống được 10.000 đồng/kg. Mỗi ngày hái vài chục cân nhưng tiền thu về không đáng là bao”, bà Nguyễn Thị Dung (71 tuổi) cho hay.

Theo đại diện chính quyền xã Hoa Lộc, toàn xã hiện có hơn 55ha trồng ớt vụ Đông. Dù sản lượng năm nay khá lớn, nhưng giá cả biến động mạnh, đặc biệt giảm sâu vào thời điểm chính vụ, đã ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của người dân.

Nguyên nhân được xác định chủ yếu do khó khăn ở thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Trước đây, ớt chủ yếu được liên kết thu mua để xuất khẩu, nhưng hiện nay việc siết chặt các yêu cầu về mã số vùng trồng đã khiến đầu ra bị thu hẹp.

Thanh Hóa được xem là một trong những tỉnh có diện tích trồng ớt lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ.

“Trước kia, doanh nghiệp thường ký hợp đồng thu mua với giá ổn định. Hiện nay, do xuất khẩu gặp khó, họ chuyển sang thu mua theo giá thị trường, khiến giá cả lên xuống thất thường và phụ thuộc nhiều vào nhu cầu tiêu thụ trong nước”, đại diện Phòng Kinh tế xã Hoa Lộc thông tin.