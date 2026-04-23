Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/4 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 23/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 169,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/4, giá vàng trong nước ngày 23/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 23/4, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/4, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/4, tiếp tục giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 166,2 –169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 166,5 – 169 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 166,2 – 169,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/4 giảm với giá vàng giao ngay giảm 4 USD/ounce, xuống mức 4.740 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.762 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, nhưng vẫn giữ được mốc trên 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi biến động ngắn hạn diễn ra mạnh, tuy nhiên xu hướng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Diễn biến hiện tại cho thấy lực giằng co giữa bên mua và bên bán đang tăng lên rõ rệt, nhất là khi thị trường liên tục thử thách các vùng giá quan trọng.

Về mặt kỹ thuật, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 6 vẫn duy trì trạng thái tương đối tích cực, song áp lực chốt lời đã xuất hiện sau những nhịp tăng mạnh trước đó.

Trong ngắn hạn, ngưỡng cản gần nhất của giá vàng được xác định tại 4.800 USD/ounce, sau đó là đỉnh của tuần ở mức 4.854,8 USD/ounce. Trong khi đó, vùng hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.733,1 USD/ounce, kế tiếp là mốc 4.700 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.740 USD/ounce (tương đương khoảng 150,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

