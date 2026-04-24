Sáng 24-4, nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long và Cần Thơ trúng xổ số miền Nam

Từ tối 23 đến sáng 24-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long trúng thưởng vé số của 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát, Thùy Dương

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 23-4, giải độc đắc (dãy số 935353) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Tây Ninh là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM. 14 vé Tây Ninh trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 154002) của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại Cần Thơ và Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phương Trang, Thanh Vân

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phương Trang ở TP Cần Thơ. 13 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn

Giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hiếu ở phường Bình Thủy (TP Cần Thơ) và đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (tỉnh Vĩnh Long).

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Lâm Đồng; còn giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Vé số Bình Dương mở thưởng ngày 24-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 24-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.