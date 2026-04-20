Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/4: Đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/4 trên thế giới bật tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) bật tăng lên ngưỡng 98,14 điểm

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD hiện duy trì trạng thái ổn định sau đợt phục hồi gần đây, trong bối cảnh thị trường đang dao động giữa tâm lý thận trọng và sức bật của giá năng lượng. Sự hồi phục khiêm tốn của đồng bạc xanh được hỗ trợ trực tiếp từ đà tăng của giá dầu thô, khi những bất ổn địa chính trị dai dẳng tại Trung Đông tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho thị trường năng lượng.

Dù đã xuất hiện một số tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, song việc thiếu hụt các tiến triển đột phá trong đàm phán đã khiến giới đầu tư mất dần sự lạc quan, từ đó kìm hãm khả năng giảm sâu của đồng USD. Theo phân tích từ ING, biến động tỷ giá hiện nay là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa đà tăng trưởng bền bỉ của thị trường chứng khoán và mức giá dầu cao, dẫn đến sự phân hóa rõ rệt trong nhóm các đồng tiền G10; trong đó, đồng Krone Na Uy và Đô la Canada đang ghi nhận hiệu suất vượt trội nhờ hưởng lợi từ bối cảnh năng lượng.

Bên cạnh đó, đà phục hồi của đồng bạc xanh còn phản ánh sự tái đánh giá thận trọng các vị thế rủi ro, khi nhà đầu tư ngần ngại đặt cược vào xu hướng giảm trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa dứt và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ vẫn duy trì ổn định. Dù thị trường chứng khoán vẫn tỏ ra "kiên cường", các nhà phân tích nhấn mạnh rằng biến động giá dầu vẫn là biến số then chốt ngăn cản sự suy yếu của USD.

Trong bối cảnh lịch tin tức kinh tế sắp tới không có nhiều dữ liệu đột biến, tâm lý rủi ro toàn cầu và diễn biến giá dầu sẽ tiếp tục là những động lực chính dẫn dắt thị trường tiền tệ. Đặc biệt, các diễn biến từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tiêu biểu là phiên điều trần sắp tới của ông Kevin Warsh, được kỳ vọng sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng về lộ trình lãi suất và xác định hướng đi ngắn hạn cho đồng USD.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/4 trong nước nhích nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.103 VND/USD, nhích nhẹ 1 đồng so với phiên đầu tuần

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.848 - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 20/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.098 - 26.358 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.128 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.358 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.358 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.358 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.618 - 26.685 đồng/USD, tăng 73 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trong tuần từ 13/4 - 17/4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tiếp tục hút ròng gần 72.500 tỷ đồng khi thanh khoản trên thị trường đỡ căng thẳng, đánh dấu hai tuần hút ròng liên tiếp của nhà điều hành.Cụ thể trong tuần trên thị trường mở (OMO), nhà điều hành đã cho các thành viên vay hơn 56.700 tỷ đồng với lãi suất 4,5% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong khi đó khối lượng đáo hạn lên tới hơn 129.345 tỷ đồng.Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố (bơm tiền) giảm về hơn 216.000 tỷ đồng trong khi đó trên kênh tín phiếu tiếp tục không có phát sinh giao dịch mới.Cũng trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng cũng cho tín hiệu hạ nhiệt, lãi suất qua đêm giảm từ hơn 6% vào đầu tuần về 3,88%, cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường đã giảm đi nhiều so với các tuần trước đó.