Con vật nào vào nhà là điềm báo 'Thần tài gõ cửa' và dấu hiệu cảnh báo nhà bạn đang là nơi ẩn náu của sâu bọ

Các con vật vào nhà mang may mắn gia chủ nên biết

Bướm bay vào nhà

Bướm là một trong những con vật bay vào nhà mang đến may mắn và điềm lành cho gia chủ. Vì thế khi thấy bướm bay vào nhà, bạn đừng vội đuổi chúng đi tránh làm mất đi sự may mắn. Tùy vào màu sắc của bướm sẽ mang đến ý nghĩa khác nhau.

Bướm có màu sắc tươi sáng (vàng, trắng, nhiều màu): Được xem là sứ giả mang đến tin vui về tài lộc và thịnh vượng. Gia đình được quý nhân phù trợ, gia đạo bình an, công việc thuận lợi và đường tình duyên suôn sẻ.

Bướm có màu sắc tối (đen, tối màu): Thường bạn cho rằng bướm màu tối sẽ mang lại điềm xấu và cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên ở một góc nhìn khác, người ta cho rằng, đó là tượng trưng cho sự bảo hộ từ người đã khuất, mang đến bình an và che chở cho gia đình khỏi những điều không may. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở gia chủ nên thận trọng và cẩn thận hơn trong cuộc sống và công việc.

Chó vào nhà mang giàu sang phú quý

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, con chó khi đến nhà kêu gâu gâu, gần giống với chữ giàu nên người ta quan niệm chó đến nhà thì giàu, thì sang.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, con chó khi đến nhà kêu gâu gâu, gần giống với chữ giàu nên người ta quan niệm chó đến nhà thì giàu, thì sang.

Mặt khác, chó là vật mà ta thường thấy nhất trong mỗi gia đình. Trong 12 con giáp, chó còn được gọi là Tuất, thuộc hành Thổ - đất khô có Hỏa, có Kim, Dương tính rất mạnh.

Đặc điểm của loài vật này là có giác quan rất nhạy bén, chúng vừa canh giữ nhà vừa xua đuổi kẻ gian. Lại là con vật trung thành, có trí nhớ tốt. Khi chó đến nhà cũng ví như kẻ canh nhà - giữ của không thất thoát tài sản, cũng là Tụ tài.

Quan niệm phong thủy còn tin chó có thể nhìn thấy người âm nên chúng có thể âm thầm xua đuổi thế lực này mà ta không hề hay biết.

Ong vào nhà gia đình yên ấm

Thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, ong là loại động vật được cho là mang yếu tố "Dương" rất nhiều. Vì thế, việc trong nhà xuất hiện tổ ong cũng mang ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí. Đồng thời việc này cũng dự báo nhiều may mắn về mặt tài lộc đang đến, gia đình thịnh vượng, ấm no.

Thức ăn chính của ong là các loại phấn hoa, ong lại sản sinh ra mật có giá trị cao nên phong thủy luôn đánh giá ong là loài vật tượng trưng cho sự thanh khiết.

Trong âm tiếng Hoa: Ong – Phong đồng âm với từ Phượng trong Phượng hoàng càng thể hiện sự may mắn, cát tường. Ong vào nhà làm tổ cũng là điềm báo cho sự thăng hoa trong tình yêu. Điều này chủ về bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc và có thể sẽ đón thêm một thành viên mới trong thời gian tới.

Cóc vàng trong nhà

Cóc từ xưa được xem là loài vật đem lại nhiều may mắn cả về cuộc sống lẫn hoạt động kinh doanh. Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp đều thờ cóc ngậm tiền với mong muốn làm ăn phát đạt và hanh thông phát triển.

Trong quan niệm phong thủy, cóc bò vào nhà được coi là điều tốt, mang đến cho gia chủ những điều tốt đẹp như công việc thăng tiến, thuận lợi...

Cóc vào nhà vào mùa mưa, khi môi trường ẩm thấp, không gian thiếu ánh sáng nơi có nhiều ruồi muỗi, nơi chúng dễ dàng tìm kiếm thức ăn. Trường hợp nhà bạn là có đầy đủ điều kiện lý tưởng thì cóc có thể lựa chọn để làm nơi trú ẩn và sinh sản.

Trong quan niệm phong thủy, cóc bò vào nhà được coi là điều tốt, mang đến cho gia chủ những điều tốt đẹp như công việc thăng tiến, thuận lợi... Mang đến sự giàu sang và phú quý, đặc biệt là khi cóc vàng vào nhà bạn, gia đình bình an và hạnh phúc, các thành viên trong gia đình gặp được nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên đây là một hiện tượng rất hiếm gặp.

Dấu hiệu chứng tỏ nhà bạn đang là nơi ẩn náu của sâu bọ

Trong nhà có những mùi hôi

Thông tin trên VOV, một trong những dấu hiệu cho thấy sâu bọ, côn trùng đã xâm nhập vào nhà đó chính là mùi hôi, và mùi hôi này ngày càng tăng lên khi không gian đó xuất hiện nhiều côn trùng. Ở những nơi gián sinh sống có mùi dầu và hắc, chúng cũng để lại những vệt màu nâu đỏ.

Mùi hôi thối của côn trùng, sâu bọ có thể làm bạn thấy khó chịu và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của bạn. Vì vậy nếu phát hiện những dấu hiệu trên, bạn có thể khắc phục tình trạng bằng cách sử dụng baking soda, axit boric, bạc hà hoặc tinh dầu sả để khử mùi và đuổi chúng đi.

Một trong những dấu hiệu cho thấy sâu bọ, côn trùng đã xâm nhập vào nhà đó chính là mùi hôi, và mùi hôi này ngày càng tăng lên khi không gian đó xuất hiện nhiều côn trùng.

Sơn bị tróc

Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy mối đã xâm nhập vào nhà. Những con mối này sống ngay dưới bề mặt của gỗ, điều này khiến cho những lớp sơn bên ngoài gỗ không có gì để bám vào, dẫn đến những lớp sơn mỏng bị bong, tróc. Xung quanh cũng có thể bắt đầu xuất hiện những ụ mối nhỏ, trông giống như đống muối hoặc hạt tiêu.

Cây trồng có vấn đề

Có rất nhiều loại côn trùng có thể gây hại cho cây. Nếu bạn nhìn thấy những đám rệp màu vàng hoặc xanh lá cây bám vào cây của bạn khi chúng hút nhựa cây của nó. Hoặc những vết bạc nhỏ trên lá, cỏ héo màu nâu thì đây chính là dấu hiệu cho thấy côn trùng đang xâm nhập vào vườn cũng như nhà của bạn.

Muốn loại bỏ chúng, bạn có thể lau bằng giẻ ẩm hoặc xịt nước trong bồn tắm. Ngoài ra, tăm bông nhúng cồn, dầu thực vật hoặc xịt xà phòng diệt côn trùng cũng có thể đánh bật côn trùng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.