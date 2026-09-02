Chốt giá vàng hôm nay ngày 2/9 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 2/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 2/9 giữ giá vàng miếng ở mức 148,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 2/9, giá vàng trong nước ngày 2/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 2/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 2/9, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/9, giữ ổn định giá vàng miếng và giảm giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 2/9, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144,5 –148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 2/9 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 44 USD/ounce, xuống mức 4.332 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.420 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá mạnh, tụt sâu xuống gần mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Đáng chú ý, giá vàng đã có thời điểm giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce, cho thấy áp lực bán chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trong những phiên tới, tâm điểm sẽ chuyển sang báo cáo việc làm khu vực tư nhân, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số dịch vụ và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì sức mạnh, lợi suất trái phiếu có thể còn neo cao, qua đó gây thêm sức ép lên vàng. Ngược lại, số liệu việc làm suy yếu rõ rệt có thể giúp kim loại quý xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật.

Về kỹ thuật, việc giá vàng xuyên thủng vùng hỗ trợ 4.329-4.311 USD/ounce và có thời điểm xuống dưới 4.300 USD/ounce là tín hiệu đáng chú ý. Sau khi vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, rủi ro giá tiếp tục kiểm định khu vực khoảng 4.216-4.203 USD/ounce đã tăng lên.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.332 USD/ounce (tương đương khoảng 137,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 2/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 2/9, giá vàng ngày 3/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.