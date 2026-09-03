Giá vàng hôm nay (3/9): Trong nước ngược chiều với thế giới

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC ở mốc 147,4 triệu đồng/lượng sau nhiều ngày đi ngang.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn một số thương hiệu giảm ngày thứ 3 liên tiếp. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua; giá vàng SJC 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng; giảm 1,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 145 - 149 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới hơn 8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý là giá vàng trong nước giảm ngược chiều thị trường quốc tế. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.401 USD/ounce, tăng 100 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 8,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 3/9 ở mức 25.615 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.890 - 26.270 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua; tại ACB, giá USD ở mức 25.860 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank 25.823 - 26.268 đồng/USD…