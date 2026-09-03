Giá vàng hôm nay (3/9): Trong nước ngược chiều với thế giới
Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh ngược chiều với giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 147 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC ở mốc 147,4 triệu đồng/lượng sau nhiều ngày đi ngang.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn một số thương hiệu giảm ngày thứ 3 liên tiếp. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua; giá vàng SJC 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng; giảm 1,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 145 - 149 triệu đồng/lượng…
Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới hơn 8 triệu đồng/lượng.
Diễn biến đáng chú ý là giá vàng trong nước giảm ngược chiều thị trường quốc tế. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.401 USD/ounce, tăng 100 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 8,1 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 3/9 ở mức 25.615 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.
Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.890 - 26.270 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua; tại ACB, giá USD ở mức 25.860 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank 25.823 - 26.268 đồng/USD…
Sáng 3/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.385 USD/ounce, tăng 55 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/09/2026 09:51 AM (GMT+7)