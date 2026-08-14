Ngân hàng Nhà nước hạ tỷ giá trung tâm sau nhịp tăng kỷ lục

Nhà điều hành hôm nay công bố tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng. Đây là tín hiệu điều chỉnh đầu tiên sau đợt tăng kéo dài 3 tuần, đưa tham chiếu USD/VND lên mức kỷ lục 25.566 đồng.

Động thái hạ nhiệt tỷ giá được đưa ra sau buổi làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng sáng 13/8. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu cơ quan đầu ngành ngân hàng điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định ngoại tệ.

Tỷ giá trung tâm đi xuống đồng thuận với diễn biến chỉ số DXY. Thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với các đồng tiền khác hiện quanh mốc 99,8 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital, Ngân hàng Nhà nước đang làm khá tốt việc quản lý thị trường ngoại hối trong bối cảnh cán cân thương mại âm. Ông dự đoán nhà điều hành tăng dự trữ ngoại tệ trong thời gian tới.

So với đầu năm nay, tỷ giá trung tâm cao hơn 1,8%. Chỉ số này được Ngân hàng Nhà nước cập nhật hàng ngày và tính toán dựa trên diễn biến tỷ giá thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ các đối tác thương mại lớn, cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách. Đây là tham chiếu để các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá giao dịch thực tế trong biên độ 5%. Theo quy định này, các nhà băng hôm nay được mua bán USD trong vùng 24.281 - 26.839 đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, các nhà băng đồng loạt điều chỉnh giá mua bán ngược với tham chiếu. Vietcombank, VietinBank, BIDV... tăng giá bán mỗi đồng bạc xanh thêm 20-30 đồng, giao dịch quanh 26.270-26.300 đồng. Còn giá mua vào biến động mạnh hơn khi dao động 20-190 đồng, quanh mức 25.720-25.870 đồng.

Ở thị trường phi chính thức, nhiều đại lý thu đổi ngoại tệ tại khu vực trung tâm TP HCM cũng nâng giá, đang mua bán quanh 25.950 - 26.300 đồng.

Tuy nhiên, sự ổn định của tiền đồng có thể được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao, dòng vốn đầu tư nước ngoài tích cực, cộng thêm thâm hụt thương mại dần thu hẹp do nguyên liệu nhập khẩu hồi đầu năm chuyển thành hàng hóa xuất khẩu khi bước vào cao điểm cuối năm.

"Tỷ giá đến cuối năm sẽ dao động 26.800-27.000 đồng, tương ứng với mức tăng 2-2,8% so với đầu năm", nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB dự báo.