Điều gì quyết định tỷ giá USD thời gian tới?

USD giảm giá dù tỷ giá trung tâm tăng

Ngày 30/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 đồng/USD, tăng 272 đồng từ đầu tháng 8 đến nay. Với biên độ ±5%, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại được phép dao động trong vùng 24.329 - 26.890,5 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.380 - 26.840 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng trong xu hướng đi xuống. Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.850 - 26.260 đồng bán ra.

So với đầu tháng 8, giá USD tại các ngân hàng đã giảm khoảng 230 đồng/USD, tương đương 0,86%. Diễn biến này cho thấy tỷ giá trung tâm không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá USD trên thị trường. Tỷ giá thực tế còn phụ thuộc vào cung - cầu ngoại tệ, trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng, dòng vốn quốc tế cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Văn Lộc - giảng viên Đại học Phenikaa - cho rằng, trong những tháng tới, tỷ giá USD sẽ chịu tác động đồng thời của năm nhóm yếu tố.

Trước hết, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu lãi suất USD duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến hoặc Fed tiếp tục theo hướng thắt chặt, đồng USD có thể tăng trở lại. Ngược lại, khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt và Fed chuyển sang nới lỏng rõ rệt, áp lực lên VNĐ sẽ giảm.

Giá USD ngân hàng "hạ nhiệt" từ đầu tháng 8 đến nay.

Yếu tố thứ hai là cán cân thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Xuất khẩu duy trì tích cực, giải ngân FDI thực, kiều hối và du lịch tăng sẽ tạo nguồn cung USD tự nhiên cho nền kinh tế. Đây là nguồn cung có tính bền vững hơn so với các biện pháp can thiệp hành chính.

Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất giữa VNĐ và USD cũng rất quan trọng. Nếu lãi suất VNĐ thấp hơn quá xa trong khi USD vẫn mang lại lợi suất hấp dẫn, động cơ nắm giữ ngoại tệ của doanh nghiệp và người dân có thể tăng lên. Do đó, điều hành lãi suất và tỷ giá cần được nhìn nhận trong mối quan hệ chặt chẽ.

Theo ông Lộc, hai yếu tố còn lại là giá vàng, tâm lý phòng thủ tài sản và kỳ vọng thị trường. Khi vàng quốc tế và trong nước biến động mạnh, một phần dòng tiền có thể chuyển sang USD để mua vàng hoặc nắm giữ tài sản phòng ngừa rủi ro. Vì vậy, quản lý tốt thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá trong nước - thế giới cũng có thể góp phần giảm áp lực gián tiếp lên tỷ giá.

Không nên “neo cứng” tỷ giá

Trong bối cảnh hiện nay, ông Lộc cho rằng, mục tiêu phù hợp không nhất thiết là giữ VNĐ cố định so với USD bằng mọi giá. Một đồng tiền được neo quá cứng có thể làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu, đồng thời buộc cơ quan quản lý phải sử dụng nhiều nguồn lực để bảo vệ một mức tỷ giá không còn phù hợp với điều kiện thị trường.

Điều quan trọng hơn là duy trì biến động tỷ giá trong biên độ có thể dự báo. Tỷ giá có thể tăng hoặc giảm theo cung - cầu quốc tế, nhưng không nên biến động quá nhanh khiến doanh nghiệp khó lập kế hoạch chi phí nhập khẩu, giá bán xuất khẩu hay nghĩa vụ trả nợ ngoại tệ.

"Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục chủ động thanh khoản VNĐ, sẵn sàng can thiệp khi xuất hiện nhu cầu ngoại tệ bất thường, nhưng hạn chế sử dụng nguồn lực ngoại hối để đáp ứng nhu cầu đầu cơ. Thị trường cần phát triển mạnh hơn các công cụ phòng ngừa rủi ro như hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi ngoại tệ và quyền chọn", ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, với cá nhân, USD cũng không nên được xem là công cụ đầu cơ ngắn hạn chỉ vì tỷ giá trung tâm tăng vài đồng. Chênh lệch giá mua - bán tại ngân hàng hiện khá lớn. Do đó, người có nhu cầu thực như du học, du lịch, chữa bệnh hoặc thanh toán quốc tế nên mua theo kế hoạch, chia nhỏ thời điểm mua và ưu tiên kênh ngân hàng.

Với doanh nghiệp nhập khẩu, việc chủ động khóa tỷ giá một phần cho các nghĩa vụ thanh toán đã xác định sẽ an toàn hơn so với chờ sát ngày thanh toán mới mua USD.

Doanh nghiệp xuất khẩu cũng không nên chuyển toàn bộ ngoại tệ sang VNĐ ngay lập tức nếu chưa có nhu cầu sử dụng, nhưng cũng không nên biến hoạt động phòng vệ thành đầu cơ bằng cách găm giữ USD quá lâu.