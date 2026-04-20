Một loại quả quen thuộc bán đầy chợ Việt chính thức có ‘visa’ sang Trung Quốc ai ăn một lần cũng nhớ mãi

Bưởi da xanh là một trong những loại quả được trồng nhiều tại Việt Nam và là mặt hàng xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Với hương vị thơm ngon, nhiều giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe nên loại quả này được người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng. Tùy vào từng thời điểm và chất lượng, bưởi da xanh sẽ có nhiều mức giá khác nhau.

Theo các tiểu thương, bưởi da xanh bán trên thị trường có nhiều loại. Loại được bọc túi lưới, dán tem nhãn xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng thường là hàng được vận chuyển từ các tỉnh phía Nam ra còn loại không có túi lưới đa phần được trồng ở các tỉnh phía Bắc.

Bưởi da xanh là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì hương vị cũng như lợi ích về sức khỏe mà nó mang lại.

"Bưởi da xanh được trồng ở trong Nam sẽ có hương vị ngọt thanh, vỏ mỏng, xanh đậm, tép mọng nước, giòn, màu hồng đậm hơn so với giống bưởi da xanh trồng ở ngoài Bắc. Hiện tại bưởi da xanh loại ngon đang được bán trên thị trường dao động từ 40.000 – 100.000 đồng/kg, bưởi miền Bắc sẽ rẻ hơn, dao động khoảng 100.000 – 120.000 đồng/4,5 quả (0.7 – 1kg/quả) hoặc thấp hơn (tùy loại). Tùy vào kích thước, chất lượng của quả sẽ có giá bán khác nhau, loại bưởi ngon, chuẩn nhất sẽ từ 1.2 - dưới 2kg/quả.

Người mua hàng nên lưu ý, trên thị trường có nhiều loại bưởi da xanh bổ ra bên trong sẽ bị khô hoặc ăn có vị hơi đắng, cay, nên mọi người hãy lựa chọn địa chỉ uy tín để mua hàng và không nên ham đồ rẻ", chị Nguyễn Phương (tiểu thương tại Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.

Bưởi da xanh nổi tiếng với vị ngọt thanh, dịu nhẹ, không chua hoặc chỉ chua rất nhẹ. Tép bưởi màu hồng đỏ, mọng nước, mùi thơm đặc trưng, không bị đắng và thường rất ít hoặc không có hạt.

Bưởi Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ rau quả thế giới, với đà tăng trưởng xuất khẩu tích cực ngay từ đầu năm 2026. Theo số liệu mới nhất, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu bưởi đạt 13,8 triệu USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện Việt Nam có khoảng 100.000 ha trồng bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất lớn trên thế giới. Nhiều vùng trồng tập trung quy mô lớn đã hình thành, tạo nền tảng cho việc mở rộng xuất khẩu. Bưởi tươi Việt Nam đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu bưởi đạt khoảng 72 triệu USD, đứng thứ 9 trong nhóm các loại trái cây xuất khẩu chủ lực.

Bưởi Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ rau quả thế giới.

Một bước tiến quan trọng vừa được thiết lập khi ngày 15/4, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký kết Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh, đánh dấu kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật kéo dài từ năm 2019.

Việc ký kết Nghị định thư được đánh giá là bước mở rộng quan trọng, đưa bưởi và chanh gia nhập nhóm nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, cùng với các mặt hàng như sầu riêng, chuối, chôm chôm. Theo quy định, các vùng trồng và cơ sở đóng gói muốn xuất khẩu phải đăng ký và được phê duyệt, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát sinh vật gây hại và tiêu chuẩn chất lượng.

Động thái này không chỉ giúp tăng tính minh bạch, mà còn tạo điều kiện để nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế theo hướng bền vững. Trung Quốc, với quy mô tiêu thụ lớn, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho ngành bưởi trong thời gian tới.

Bên cạnh thị trường tỷ dân, bưởi Việt cũng đã từng bước chinh phục các thị trường phát triển. Ngày 13/4, lô bưởi da xanh Vĩnh Long chính ngạch đầu tiên đã được xuất khẩu sang Australia sau hơn 2 năm đàm phán và đánh giá nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật. Sản phẩm phải đáp ứng danh mục 19 đối tượng sinh vật gây hại cùng quy trình chiếu xạ khắt khe, cho thấy mức độ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao của doanh nghiệp Việt. Bưởi cũng là loại quả thứ 6 của Việt Nam được xuất khẩu vào Úc sau trái thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo.

Cuối năm 2022, quả bưởi tươi - loại trái cây thứ 7 của Việt Nam, sau các loại xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa - được phép nhập khẩu vào Mỹ sau 5 năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nỗ lực đàm phán.

Tương tự, trái này cũng được xuất khẩu chính ngạch sang New Zealand kể từ tháng 12/2022, nhờ đó kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đột biến. Mới đây vào tháng 4/2024, bưởi tiếp tục được 'cấp visa' sang thị trường Hàn Quốc.

Đầu năm 2023, sau 40 ngày xuất phát, lô bưởi đầu tiên của Việt Nam vận chuyển bằng đường tàu biển đã đến Mỹ và nhận được lời khen của người tiêu dùng, dù giá bán cao hơn bưởi Trung Quốc đến 3, 4 lần, tuy nhiên người tiêu dùng Mỹ đánh giá bưởi Việt Nam có độ ngọt vừa phải, thanh, dễ tách múi, hợp gu người tiêu dùng hơn, không bị vị đắng và ráo nước.

Chất lượng bưởi Việt Nam cũng từng được các quan chức quốc tế đánh giá cao. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023, hai cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Jennifer Moffitt và bà Alexis Taylor đã trực tiếp thưởng thức và dành nhiều lời khen cho sản phẩm. Thứ trưởng Taylor - quan chức phụ trách các vấn đề thương mại nông sản khi thưởng thức trái bưởi Diễn cho hay: "Tuyệt vời. 10/10. Tôi trông đợi được thấy loại bưởi này trong các cửa hàng tại Mỹ và mua nó với tư cách là người tiêu dùng địa phương".

Với nền tảng sản xuất lớn, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng cùng các hiệp định kiểm dịch được hoàn thiện, bưởi Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng tốc mạnh mẽ trong những năm tới.