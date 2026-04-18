Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/4: DXY "nhạy cảm" trước xung đột địa chính trị, thị trường chợ đen tăng 19 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/4 trên thế giới hụt hơi trước ngưỡng 98 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động trong biên độ hẹp trong phiên vừa qua, hiện dừng ở mức 97,9 điểm.

Trong bối cảnh địa chính trị biến động mạnh, đồng USD thể hiện phản ứng nhạy với dòng tiền toàn cầu: tăng mạnh khi rủi ro leo thang, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt khi tâm lý thị trường cải thiện. Dù vậy, các yếu tố nền tảng vẫn đóng vai trò “bệ đỡ”, giúp đồng bạc xanh tránh những nhịp giảm sâu.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Sau giai đoạn biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đồng USD đã chứng minh được vị thế là "vịnh tránh bão" hàng đầu khi nhu cầu trú ẩn an toàn đẩy chỉ số DXY chạm mức cao nhất trong 10 tháng.

Dù sự xuất hiện của một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã kích hoạt dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro, khiến đồng bạc xanh thoái lui về mức xấp xỉ thời điểm trước xung đột, nhưng diễn biến này vẫn cho thấy một tín hiệu quan trọng: Niềm tin vào sức mạnh của nước Mỹ vẫn rất kiên cố.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi trước đó, trong nửa đầu năm 2025, USD từng chịu áp lực suy yếu đáng kể do những lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và sự hoài nghi về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng dư địa để USD giảm sâu là không lớn nhờ vào các trụ cột kinh tế vững chắc. Theo chuyên gia Joaquín Kritz Lara, kịch bản đồng tiền này tiếp tục mất giá chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện một làn sóng rút vốn mạnh mẽ khỏi thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại cho thấy xu hướng ngược lại khi lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vẫn không ngừng tăng lên. Sức hấp dẫn từ lợi suất cao, kết hợp với việc kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang dần hạ nhiệt do áp lực lạm phát năng lượng, đã tạo ra một "tấm đệm" vững chắc cho đồng bạc xanh trước các cú sốc bên ngoài.

Ở góc độ so sánh quốc tế, đồng USD vẫn giữ lợi thế tương đối so với các đồng tiền chủ chốt khác, đặc biệt là đồng Euro. Dù Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể duy trì lập trường thắt chặt để đối phó với giá năng lượng leo thang, nhưng xét về trung hạn, chênh lệch lợi suất vẫn nghiêng hẳn về phía Mỹ.

Hiện tại, thị trường đang duy trì trạng thái cân bằng mong manh khi xung đột Mỹ - Iran tạm lắng. Tuy nhiên, ông Paresh Upadhyaya cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại, nhu cầu trú ẩn sẽ ngay lập tức bùng nổ trở lại. Tổng hòa các yếu tố từ thâm hụt tài khóa đến rủi ro địa chính trị, nhiều chuyên gia nhận định USD sẽ duy trì trạng thái "trung tính" trong vài quý tới thay vì rơi vào một chu kỳ giảm sâu mới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.102 VND/USD, đi ngang so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 18/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.097 - 26.357 VND/USD, đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.127 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, tương tự không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.068 - 26.357 VND/USD, cũng đi ngang so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.357 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.580 - 26.700 đồng/USD, tăng 19 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.